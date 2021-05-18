После слов Трутнева мэр Владивостока объявил об отставке

После слов вице-премьера - полномочного представителя президента России в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрия Трутнева мэр Владивостока Олег Гуменюк объявил об отставке.

Ранее сообщалось о том, что по итогам осмотра Владивостока Трутнев согласился с необходимостью смены главы города. Он напомнил о том, что эта тема уже ранее поднималась.

"Надо предложить ему написать заявление [об отставке] и искать человека, который своей энергией, своей эффективностью как управленца сможет изменить Владивосток к лучшему", - сказал Трутнев.

Теперь же сам Гуменюк сообщил о решении уйти в отставку. Об этом он заявил в своём аккаунте в Instagram после осмотра нескольких городских объектов Трутневым.

По словам Гуменюка, решение о его отставке было принято им, Трутневым и губернатором края Олегом Кожемяко.