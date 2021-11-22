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После слов Симоньян американец Майкл Бом обещал не возвращаться в США

22 ноября 2021, 09:40  •  296 • Политика
В эфире политического шоу Маргарита Симоньян констатировала, что в США не осталось специалистов по России. Более того, там проблемы с переводчиками. Спасти Штаты мог бы Майкл Бом, много лет работающий на ток-шоу в России. Впрочем, сам Майкл, услышав это, сразу заявил, что возвращаться в США не собирается.
Обсуждали в эфире политического ток-шоу "Своя правда" на "НТВ" публикацию Bloomberg с искажённой цитатой Владимира Путина, который говорил о безопасности на Украине, однако журналистам захотелось написать об опасности.
Редактор RT Маргарита Симоньян, комментируя получившийся материал, отметила, что специалистов по России - так называемых кремленологов - в Штатах не осталось. И это проблема для них, поскольку нет консультантов, способных подсказать, как общаться или, напротив, как бороться с русскими:
"У них не осталось не то что специалистов по России […]. Они ещё и переводить теперь не умеют. Я думаю, им Майкла (журналиста Майкла Бома, работающего в России в качестве эксперта на ток-шоу. - Ред.) нужно взять в помощь, у него блестящий русский язык. Английский, я так полагаю, родной, хотя Майкл стал его забывать…"
Тут слово взял и сам Бом. Он сказал: "Не сдамся, не сдамся! Я не вернусь в Америку".
"Никогда? Прекрасно. Стоило человека привить "Спутником"… Я начинаю верить, что его чипировали в этом смысле", - иронично добавила Симоньян.
Добавим, Майкл Бом действительно привился "Спутником" и уже успел побывать в США, будучи вакцинированным. Добрался, по всей видимости, решил там какие-то свои дела и вновь вернулся в Россию.

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