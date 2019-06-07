После слов Путина о зависимости Японии от США в Токио пообещали проявить упорство

Генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга заявил о намерении Токио продолжить "упорные переговоры", исходя из своей изначальной позиции по поводу решения территориальной проблемы, а затем заключить мирный договор.

Суга напомнил, что в 2018 году президент РФ Владимир Путин и японский премьер Синдзо Абэ договорились не перекладывать вопрос о Курилах на следующие поколения и поставить точку в давнем споре, передаёт ТАСС.

Представитель японского правительства ни словом не упомянул об обстоятельствах, на которые накануне обратил внимание российский лидер. Владимир Путин указал на зависимость Японии от США и несамостоятельность Токио в решении самых чувствительных вопросов. Он привёл в пример строительство на японской территории очередной американской военной базы, которое ведётся вопреки как мнению местных жителей, так и властей. Всё это, отметил он, заставляет сомневаться в японском суверенитете.

"Мы не подвергаем сомнению право Японии обеспечить свою безопасность теми средствами, которые она считает наиболее эффективными и нужными, это суверенное право любой страны, - сказал президент. - Но суверенное право нашей страны - подумать о своей безопасности и сделать выводы о том, что меняется или может измениться в этой связи в регионе с точки зрения обеспечения безопасности РФ".