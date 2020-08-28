После слов Путина о Белоруссии на Западе началась истерика. Безпалько расшифровал послание

Президент Владимир Путин выразил надежду на мирное урегулирование ситуации в Белоруссии, подчеркнув, что Россия не намерена вмешиваться до тех пор, пока не нависнет угроза над суверенитетом Минска. Путин подчеркнул, что в таком случае в Белоруссию будут направлены войска.

После такого заявления премьер Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Россия должна немедленно отказаться от планов силового вмешательства в Белоруссию. Финская пресса также, мягко говоря, выразила свою обеспокоенность.

"У иностранных СМИ началась истерика: Путин объявил, что Россия может прийти в Белоруссию и уже готова. Трудно поверить, что они ничего не слышали о Союзном государстве, например. Совершенно очевидно, что факты перекручиваются нарочно", - прокомментировал автор Telegram-канала "Расстрельный".

Политолог, член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько считает, что таким образом президент чётко дал понять, что Россия не допустит украинского сценария в Белоруссии.

"Это когда демонстранты вооружаются, создают боевые группы, логистику, доставляют в столицу массу людей, готовых участвовать фактически в боевых действиях, и сами начинают эти боевые действия. Помимо всего прочего, в таком сценарии всегда присутствует третья сторона. Группа неизвестных снайперов, группа неизвестных боевиков, группа неизвестных лиц в военном камуфляже, которая открывает огонь и взрывает ситуацию. Подобного рода развития событий, как я понимаю, Россия не допустит", - пояснил Безпалько.

По его словам, допустимы мирные протесты, которые должны завершиться компромиссом между Лукашенко и его противниками.

"С моей точки зрения, лучше всего, конечно, если бы Александр Григорьевич ушёл в отставку, и в Белоруссии прошли бы нормальные демократические выборы где-нибудь через год без участия тех, кто принимал участие в выборах сейчас. Но подобного рода развития событий пока не просматривается, а угроза майдана всё ещё маячит. Собственно, я понимаю слова президента так: мы не допустим украинского сценария и создания в Белоруссии ещё одного русофобского центра, который может получиться не столько в результате злоупотреблений Лукашенко или же действий его противников, сколько в результате вмешательства третьих сторон и групп, которые представляют из себя явное меньшинство", - пояснил политолог.

При худшем сценарии, добавил он, будут задействованы и русские силовики, и спецслужбы. Последние могут пресечь попытки начала боевых действий, считает Безпалько.

"Единственное, не стоит здесь преувеличивать роль самого Лукашенко. Лукашенко озабочен исключительно своей властью, всё остальное ему неважно. Если бы ему дали чёткие обещания на Западе, что он сохранит власть своей семьи над Белоруссией, он был давно уже ушёл на Запад", - заключил эксперт.