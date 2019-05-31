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После слов о "большом демократе Гитлере" Парубий отозвался об Украине как нацист Третьего рейха

31 мая 2019, 23:09  •  60 • Политика
Спикер украинского парламента Андрей Парубий после слов о "большом демократе Гитлере" снова обратился к тематике Третьего рейха. На сей раз он отозвался об Украине как о "крепости", использовав кальку с нацистского выражения.
Всё случилось на съезде партии экс-президента Петра Порошенко "Европейская солидарность". Произнося хвалебную речь в честь бывшего лидера государства, Парубий заявил, что, дескать, Порошенко заложил мощный фундамент для государственности Украины. "Фундамент нашей крепости, крепости Украина", - высказался спикер.
Однако украинское издание "Страна" тут же уличило Парубия в очередном обращении к ценностям Третьего рейха. Дело в том, что спикер парламента употребил явную кальку с нацистского термина Festung Europa. Выражение использовалось фашистами для обозначения оккупированной Германией континентальной части Европы.
Аналогичное выражение есть и в английском языке - Fortress Europe, однако оно имеет отрицательный смысл. Парубий же назвал Украину крепостью, напротив, в положительном контексте, уподобившись нацистам.
В прошлом году спикер украинского парламента уже оскандалился, показав свою приверженность идеям фашизма. Так, он назвал Гитлера большим демократом.

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