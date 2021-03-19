После слов о Крыме украинскому министру "позвали" психиатров: "Это сигнал"

После слов о Крыме украинскому министру иностранных дел Дмитрию Кулебе "позвали" психиатров. Александр Шерин заметил, что неоднозначное заявление дипломата может представлять интерес только для врачей: "Это сигнал".

Депутат Госдумы РФ Александр Шерин прокомментировал заявление главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, который раскрыл планы Киева по выживанию России из Крыма.

Украинский министр призвал вернуть вопрос о статусе полуострова в топ тем международной повестки дня. Помимо этого, по его словам, необходимо систематизировать все усилия властей Незалежной, направленные на возвращение республики.

Слова Кулебы вызвали у Шерина недоумение. В разговоре с корреспондентом Царьграда он заметил, что точка зрения Киева не соотносится с реальным положением вещей.

Это сигнал для украинских психиатров, которые должны плотно заняться людьми, делающими подобные заявления. Вопрос с Крымом решён окончательно. Он решён Российской Федерацией. И самое главное, он решён жителями полуострова. Россия ни у кого никаких территорий не отнимала. Крым вернулся в состав своего государства, народ воссоединился. Он был разъединён абсолютно несправедливо и незаконно советскими властями,

- подчеркнул парламентарий.

По его мнению, слова Кулебы говорят о том, что он никогда не смотрел на карту, не сравнивал потенциалы, а также финансовые, материально-технические и военные возможности стран.