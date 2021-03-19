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После слов о Крыме украинскому министру "позвали" психиатров: "Это сигнал"
19 марта 2021, 17:20 • 271 • Политика
После слов о Крыме украинскому министру иностранных дел Дмитрию Кулебе "позвали" психиатров. Александр Шерин заметил, что неоднозначное заявление дипломата может представлять интерес только для врачей: "Это сигнал".
Депутат Госдумы РФ Александр Шерин прокомментировал заявление главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, который раскрыл планы Киева по выживанию России из Крыма.
Украинский министр призвал вернуть вопрос о статусе полуострова в топ тем международной повестки дня. Помимо этого, по его словам, необходимо систематизировать все усилия властей Незалежной, направленные на возвращение республики.
Слова Кулебы вызвали у Шерина недоумение. В разговоре с корреспондентом Царьграда он заметил, что точка зрения Киева не соотносится с реальным положением вещей.
- подчеркнул парламентарий.
По его мнению, слова Кулебы говорят о том, что он никогда не смотрел на карту, не сравнивал потенциалы, а также финансовые, материально-технические и военные возможности стран.
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