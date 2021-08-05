После слов о Донбассе Зеленскому предложили замену "уютной студии": "Встретят особенно радушно"

После нового заявления президента Украины Владимира Зеленского о Донбассе красноречивому политику предложили замену его "уютной студии". Условия, конечно, не такие комфортные, но известно точно, что украинского президента-комика там "встретят особенно радушно".

Ранее Владимир Зеленский заявил, что русские должны покинуть Донбасс, при этом он отметил, что жителям "оккупированных" регионов Украины нужно понять: их никто оттуда не выгоняет. Однако если они выступают за Россию, называют себя русскими, то остаться жить в Донбассе для них будет большой ошибкой. Зеленский считает, что регион никогда не будет русским.

На слова президента Украины ответила журналистка Юлия Витязева. Она отметила, что Зеленскому стоит свои высказывания делать не из Киева, и непосредственно в Донбассе.

"Продолжаю настаивать на том, чтоб все свои пламенные речи Вова толкал не в уютной студии, а непосредственно глядя в глаза тем, к кому он обращается", - написала она в своём Telegram_канале.

Витязева уточнила, что "особенно радушно" встретят Зеленского в Горловке и Зайцево, которые стали одними из самых горячек точек войны, развязанной в Донбассе Киевом.

"Нет, бить не станут. Но всё объяснят крайне доходчиво. И наглядно", - уточнила она.