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После слов Небензи в США обрушились на Россию с критикой: "Абсолютно неприемлемо"

30 июня 2020, 11:00  •  192 • Политика
Постоянный представитель США при ООН Келли Крафт назвала отказ России от сотрудничества с ООН через систему деконфликтинга в Сирии опасным шагом. "Абсолютно неприемлемо", - призналась она. После слов Небензи в Соединённых Штатах обрушились на РФ с критикой.
Россия 23 июня сообщила Организации Объединённых Наций о своём отказе продолжать участие в системе гуманитарных предупреждений. Эта система использовалась ООН и её партнёрами для обмена информацией со сторонами сирийского конфликта.
Келли Крафт заявила, что России своим решением создаёт новые препятствия для гуманитарной помощи.
"Решение России абсолютно неприемлемо, оно имеет целью создание новых препятствий для гуманитарной помощи", - произнесла дипломат.
Она добавила, что США шокированы "опасным шагом" России.
Ранее представитель РФ при ООН Василий Небензя объяснил решение России о выходе из системы деконфликтинга с организацией в Сирии. Власти считают, что некоторые "гуманитарные объекты" используются террористами. Кроме того, механизм никакими решениями Совета безопасности ООН не закреплялся, он был добровольным.

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