После слов Лукашенко о Крыме глава полуострова выступил с заявлением

Глава Крыма Аксёнов положительно оценил планы лидера Белоруссии Лукашенко посетить регион. "Это решение вполне соответствует духу братских отношений между нашими народами", - отметил он.

В Крыму будут рады видеть президента Белоруссии Александра Лукашенко. Его решение о визите на полуостров соответствует духу братских отношений, заявил глава Крыма Сергей Аксёнов.

Ранее Александр Лукашенко заявил о планах посетить Крым в компании президента России Владимира Путина. Белорусский лидер добавил, что его визит на полуостров будет демонстрацией признания суверенитета России над этой территорией.

Это решение вполне соответствует духу братских отношений между нашими народами,

- написал глава Крыма по этому поводу в своём Telegram-канале.

Аксёнов добавил, что Лукашенко по прибытии в Крым сможет по достоинству оценить уникальную природу полуострова. Кроме того, в Крыму белорусского лидера ждут уникальные памятники истории и культуры, а также знаменитое крымское гостеприимство, подытожил Аксёнов.