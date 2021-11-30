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После слов Лукашенко о Крыме глава полуострова выступил с заявлением
30 ноября 2021, 23:00 • 264 • Политика
Глава Крыма Аксёнов положительно оценил планы лидера Белоруссии Лукашенко посетить регион. "Это решение вполне соответствует духу братских отношений между нашими народами", - отметил он.
В Крыму будут рады видеть президента Белоруссии Александра Лукашенко. Его решение о визите на полуостров соответствует духу братских отношений, заявил глава Крыма Сергей Аксёнов.
Ранее Александр Лукашенко заявил о планах посетить Крым в компании президента России Владимира Путина. Белорусский лидер добавил, что его визит на полуостров будет демонстрацией признания суверенитета России над этой территорией.
- написал глава Крыма по этому поводу в своём Telegram-канале.
Аксёнов добавил, что Лукашенко по прибытии в Крым сможет по достоинству оценить уникальную природу полуострова. Кроме того, в Крыму белорусского лидера ждут уникальные памятники истории и культуры, а также знаменитое крымское гостеприимство, подытожил Аксёнов.
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