После слов Кадырова депутат Рады извинился за нападение на Скабееву в ПАСЕ

Депутат Верховной Рады Украины Борислав Береза принес извинения за то, что толкнул и оскорбил российскую журналистку Ольгу Скабееву в ПАСЕ.

После предупреждения главы Чечни Рамзана Кадырова депутат Верховной Рады Украины Борислав Береза принес извинения за то, что толкнул и оскорбил российскую журналистку Ольгу Скабееву в ПАСЕ. Он заявил, что готов понести соответствующее наказание, и не повторять своих действий в будущем.

Инцидент произошёл в четверг 24 января в кулуарах ПАСЕ во время интервью вице-спикера Рады Ирины Геращенко. Вначале Скабееву толкнул один из украинских журналистов, затем то же самое сделал Береза. После этого он ещё позволил себе ряд грубых выражений в адрес журналистки. Всё происшествие произошло под объективами видеокамер.

"Готов понести пропорциональное наказания. Официальную жалобу на меня, говорят, уже подали. Могу ли я сказать, что такого больше не повторится? Думаю да", - сказал Береза.

Днем ранее за Ольгу Скабееву вступился глава Чечни Рамзан Кадыров. Он настоятельно посоветовал украинскому политику принести журналистке соответствующие извинения. В противно случае, найдется настоящий мужчина, который найдет его где угодно, и влепит ему "оплеуху", отметил глава Чечни.