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После слов Кадырова депутат Рады извинился за нападение на Скабееву в ПАСЕ
25 января 2019, 23:39 • 222 • Политика
Депутат Верховной Рады Украины Борислав Береза принес извинения за то, что толкнул и оскорбил российскую журналистку Ольгу Скабееву в ПАСЕ.
После предупреждения главы Чечни Рамзана Кадырова депутат Верховной Рады Украины Борислав Береза принес извинения за то, что толкнул и оскорбил российскую журналистку Ольгу Скабееву в ПАСЕ. Он заявил, что готов понести соответствующее наказание, и не повторять своих действий в будущем.
Инцидент произошёл в четверг 24 января в кулуарах ПАСЕ во время интервью вице-спикера Рады Ирины Геращенко. Вначале Скабееву толкнул один из украинских журналистов, затем то же самое сделал Береза. После этого он ещё позволил себе ряд грубых выражений в адрес журналистки. Всё происшествие произошло под объективами видеокамер.
Днем ранее за Ольгу Скабееву вступился глава Чечни Рамзан Кадыров. Он настоятельно посоветовал украинскому политику принести журналистке соответствующие извинения. В противно случае, найдется настоящий мужчина, который найдет его где угодно, и влепит ему "оплеуху", отметил глава Чечни.
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