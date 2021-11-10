После слов белорусского министра о Крыме Украина выдала заявление с намёком

МИД Украины отреагировал на заявление главы МИД Белоруссии о признании Крыма частью России.

В Киеве категорично отреагировали на слова главы белорусского МИД о Крыме. Министр Владимир Макей во время общения с журналистами указал, что позиция Минска по Крыму остаётся прежней. По его словам, Минск понимает, что Крым "является сейчас российской территорией".

Эти слова вызвали бурную реакцию в Незалежной. Со стороны украинского МИД было выдано заявление с очевидным намёком.

Так, украинские дипломаты указали, что для белорусов это может закончиться плачевно.

Признание Белоруссией Крыма частью России приведёт к непоправимым последствиям, говорится в заявлении. Отмечается, что Минску следует "осознать" этот аспект.

В украинском ведомстве также выразили надежду, что в Минске не будут допускать шагов, противоречащих нормам международного права, передаёт РИА Новости.

Напомним, что Крым воссоединился с Россией в 2014 году по итогам состоявшегося на полуострове референдума, где большинство жителей региона проголосовали за это решение.