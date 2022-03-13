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После скандальной статьи Washington Post на Украине создали штаб по обращению с пленными
13 марта 2022, 11:00 • 456 • Политика
После того как Washington Post прямо заявила о нарушении Киевом международного права, на Украине приняли решение о создании штаба по обращению с пленными.
Вице-премьер Украины Ирина Верещук теперь руководит штабом по обращению с пленными, сообщили в пресс-службе правительства.
Кроме того, в штабе работают представители силовых ведомств, а также профильных министерств. Место в штабе получил и советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.
Как уточняет "Ямал-Медиа", одна из задач штаба - обеспечить соблюдение норм международного гуманитарного права. Также в задачи штаба входит выдвижение предложений по обмену военнопленными.
Отметим, ранее Washington Post писала о нарушении Украиной международного права в вопросах обращения с пленными. В деталях о совершённых преступлениях мы рассказываем в расширенном материале.
Кстати, именно Ирина Верещук постоянно объявляет об открытии гуманитарных коридоров, однако выйти по ним люди не могут. Есть опасения, что и в штабе по обращению с пленными её работа будет не самой эффективной.
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