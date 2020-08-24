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После скандала в Вене в МИД вызвали посла Австрии: Ему объявили о твёрдом решении Москвы

24 августа 2020, 18:45  •  147 • Политика
После скандала в Вене с высылкой российского дипломата в МИД РФ вызвали посла Австрии. Ему объявили о твёрдом решении Москвы - ответ будет зеркальным. В результате один сотрудник австрийского посольства был признан персоной нон грата.
В МИД РФ прокомментировали ситуацию с высылкой российского дипломата из Вены и заявили об ответных мерах.
Ранее агентству РИА "Новости" сообщили во внешнеполитическом ведомстве Австрии, что сотрудник дипмиссии РФ будет депортирован из страны, поскольку его поведение якобы не соответствует принципам Венской конвенции о дипломатических отношениях.
Другие уточнения там давать отказались. В связи с этим в российский МИД вызвали австрийского посла, указано в заявлении министерства.
Там отмечается, что сотрудники ведомства выразили свой протест из-за случившегося и уведомили европейского дипломата об ответном шаге.
Так, в рамках зеркальной стратегии сотрудник австрийского посольства был признан Москвой персоной нон грата, подчёркивается в сообщении МИД.

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