После скандала с Никитой Михалковым журналиста Караулова дождалось разоблачение

После скандала с Никитой Михалковым журналиста Андрея Караулова дождалось разоблачение. Один из Telegram-каналов обратил внимание на его противоречивые прогнозы по поводу выхода Алексея Навального на свободу.

Telegram-канал "Бадди Китон" обратил внимание на противоречивые прогнозы журналиста и блогера Андрея Караулова по поводу оппозиционера Алексея Навального.

Так ресурс привёл несколько фрагментов его интервью украинскому коллеге Дмитрию Гордону. Сначала Караулов заявил, что властям России всё же придётся отпустить "берлинского пациента" из тюрьмы.

Однако вскоре он уже кардинально изменил предсказание, уверив, что блогера якобы никогда не освободят, поскольку на него будто бы заведут новое дело.

Позже Караулов и вовсе предрёк Навальному смерть, выразив уверенность, что его убьют в колонии, так как оппозиционер гарантированно, по его мнению, получит Нобелевскую премию мира. Отпускать на церемонию вручения его не станут и решат попросту избавиться от блогера, пояснил свою неоднозначную позицию журналист.

И всё бы ничего, но временной промежуток между этими взаимоисключающими прогнозами от гуру журналистики - секунд 20, - отметил автор Telegram-канала.

Напомним, ранее Караулов спровоцировал скандал с режиссёром Никитой Михалковым. Он укорил его в излишней любви к деньгам и безосновательно обвинил в незаконной вырубке леса ради нужд мебельной фабрики артиста.