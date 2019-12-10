После скандала с крушением "Боинга MH17" и защитой России был закрыт сайт "Миротворец" - СМИ

О прекращении своей деятельности объявил украинский сайт "Миротворец", подчеркнув, что серверы закрывают, а доступ к разделу под названием "Чистилище" получат лишь отдельные категории пользователей. "Утро.ру" пишет, что под "Чистилище" скандально известного ресурса планируют выделить отдельный закрытый сайт.

По большой счёту, именно "Чистилище" и ликвидируют, точнее переносят в архив. Остальные разделы должны работать. Ранее в "Чистилище" сайта аккумулировалась информация с личными данными "пособников террористов Донбасса" - это чуть ли не все, кто просто не нравится администрации сайта. Кроме того, там были личные сведения о "незаконно попавших в Крым". Что значит незаконно? Просто не пересекая границу Украины. Такой была логика.

Закрыть сайт "Миротворец" требовали в ООН. Он действительно нарушает права человека. И более того, опубликованная там личная информация фактически становилась памяткой для потенциальных и реальных преступников. Есть мнение, что убить Олеся Бузину смогли, как раз воспользовавшись выложенными там данными.

Наконец, решение о закрытии принято после скандала вокруг показа в Гааге фильма о крушении "Боинга MH17". Разбился самолёт под Донбассом. В фильме излагалась точка зрения на события, которая не нравится администрации "Миротворца". В результате авторы картины, как и другие "враги" ресурса, попали в базу. Причём у этих внесённых есть гражданство Европы.