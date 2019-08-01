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После скандала с главой офиса Зеленского распрощались журналисты
01 августа 2019, 23:39 • 57 • Политика
Журналисты распрощались с главой офиса Зеленского после недавнего скандала. Правда, пока об отставке говорят лишь источники.
Источник в администрации сообщил, что руководитель офиса президента Украины Андрей Богдан сложил с себя полномочия. Якобы он написал заявление об уходе по собственному желанию и готов завершить карьеру в администрации, пишет "Утро.ру".
По словам источника, заявление подано в четверг, 1 августа. Впрочем, официально сведения не подтверждены. Более того, даже источника пока не знает, что именно стало причиной отставки.
"Прошу уволить меня с занимаемой должности по собственному желанию с момента желания", - якобы сказано в заявлении.
Интересно, что буквально позавчера с Богданом случился скандал. Он сам заявил, что за должность Кличко - мол, чтобы тот остался главой администрации Киева, ему предлагали 20 миллионов долларов. Связан ли уход с этим скандалом или нет, совершенно неясно.
Богдан назначен Владимиром Зеленским главой администрации 21 мая, напоминают "Народные новости". Ранее он занимал должность советника по юридическим вопросам Игоря Коломойского.
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