После скандала с главой офиса Зеленского распрощались журналисты

Источник в администрации сообщил, что руководитель офиса президента Украины Андрей Богдан сложил с себя полномочия. Якобы он написал заявление об уходе по собственному желанию и готов завершить карьеру в администрации, пишет "Утро.ру".

По словам источника, заявление подано в четверг, 1 августа. Впрочем, официально сведения не подтверждены. Более того, даже источника пока не знает, что именно стало причиной отставки.

"Прошу уволить меня с занимаемой должности по собственному желанию с момента желания", - якобы сказано в заявлении.

Интересно, что буквально позавчера с Богданом случился скандал. Он сам заявил, что за должность Кличко - мол, чтобы тот остался главой администрации Киева, ему предлагали 20 миллионов долларов. Связан ли уход с этим скандалом или нет, совершенно неясно.

Богдан назначен Владимиром Зеленским главой администрации 21 мая, напоминают "Народные новости". Ранее он занимал должность советника по юридическим вопросам Игоря Коломойского.