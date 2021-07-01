После скандала с Defender в НАТО заговорили о "твëрдости" и "преданности"

В НАТО отказались уходить из Чёрного моря после инцидента с эсминцем. НАТО сохранит своё представительство в Чёрном море для поддержки союзников и партнёров, заявил представитель альянса.

Военные корабли НАТО не намерены покидать Чёрное море после провокации с британским эсминцем у берегов Крыма. С соответствующим заявлением выступил спецпредставитель генсека НАТО по странам Южного Кавказа и Центральной Азии Джеймс Аппатурай.

Он прибыл с визитом в столицу Грузии и дал интервью местному Первому каналу. Комментируя инцидент, который случился в Чёрном море 23 июня, Джеймс Аппатурай заявил, что НАТО получило полную информацию о случившемся от британской стороны.

У НАТО твёрдая позиция, когда дело касается свободы судоходства и факта, что Крым - это Украина, а не Россия. Во время этого инцидента союзники НАТО проявили твёрдость в защите перечисленных мною принципов,

- заявил спецпредставитель генсека НАТО.

Он добавил, что НАТО сохранит своё представительство в Чёрном море для поддержки союзников и партнёров.

Напомним, речь идёт об инциденте с заходом британского эсминца Defender в территориальные воды России возле Крыма. Черноморский флот и авиация открыли по кораблю-нарушителю предупредительный огонь, и судно спешно ушло в международные воды. Примечательно, что в Минобороны Британии отказываются признавать факт предупредительного огня по кораблю, хотя это зафиксировано на видеозаписях журналиста "Би-би-си" и русских военных.