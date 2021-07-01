|
После скандала с Defender в НАТО заговорили о "твëрдости" и "преданности"
01 июля 2021, 02:05 • 83 • Политика
В НАТО отказались уходить из Чёрного моря после инцидента с эсминцем. НАТО сохранит своё представительство в Чёрном море для поддержки союзников и партнёров, заявил представитель альянса.
Военные корабли НАТО не намерены покидать Чёрное море после провокации с британским эсминцем у берегов Крыма. С соответствующим заявлением выступил спецпредставитель генсека НАТО по странам Южного Кавказа и Центральной Азии Джеймс Аппатурай.
Он прибыл с визитом в столицу Грузии и дал интервью местному Первому каналу. Комментируя инцидент, который случился в Чёрном море 23 июня, Джеймс Аппатурай заявил, что НАТО получило полную информацию о случившемся от британской стороны.
- заявил спецпредставитель генсека НАТО.
Он добавил, что НАТО сохранит своё представительство в Чёрном море для поддержки союзников и партнёров.
Напомним, речь идёт об инциденте с заходом британского эсминца Defender в территориальные воды России возле Крыма. Черноморский флот и авиация открыли по кораблю-нарушителю предупредительный огонь, и судно спешно ушло в международные воды. Примечательно, что в Минобороны Британии отказываются признавать факт предупредительного огня по кораблю, хотя это зафиксировано на видеозаписях журналиста "Би-би-си" и русских военных.
Подпишитесь на нас
83
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
24 июня 2021, 20:40
|
25 июня 2021, 09:30
|
26 июня 2021, 13:55
|
27 июня 2021, 11:00
|
26 июня 2021, 08:25
|
25 июня 2021, 15:00
|
26 июня 2021, 10:15