После Сирии будет Ливан. Американцы узнали о военном плане Медведева • 716 • Аналитика Россия закрепилась в Сирии, но на том останавливаться не намерена. Следующий пункт — Ливан. Цель русских, как указывает издание «National Interest», ясна: Москва хочет заполучить ещё одну базу на Средиземном море. По некоторым сообщениям, Дмитрий Медведев приказал русскому Министерству обороны начать военное сотрудничество с Ливаном.







Станет ли Ливан новым форпостом России на Ближнем Востоке? На эту темы рассуждает американский аналитик Майкл Пек, специалист по вопросам обороны и истории, живущий в штате Орегон. Его новая статья вышла в журнале «National Interest».





Автор уверен, что Россия, заполучившая военно-морские и авиабазы в Сирии, теперь может взять курс на Ливан. В качестве доказательства Майкл Пек приводит решение… Дмитрия Медведева.



Как указывается в статье, российский премьер-министр Дмитрий Медведев «поручил Минобороны России выработать соглашение о военном сотрудничестве с Ливаном». Москва хочет, чтобы ливанские порты были открыты для российских военных кораблей, а ливанские аэропорты стали бы транзитными пунктами для российских боевых самолётов.



Откуда Пек взял сведения о таком распоряжении Медведева? Оказывается, с российского сайта «Sputnik News» на арабском языке! С арабского Пек перевёл текст на английский с помощью электронного переводчика от «Google».



Если воспользоваться тем же методом, то можно узнать, что премьер-министр России в феврале поручил Министерству обороны России начать переговоры со своим ливанским коллегой по подписанию соглашения о военном сотрудничестве между Россией и Ливаном. Проект соглашения предусматривает обмен информацией по оборонным вопросам и содействие взаимному доверию сторон в сфере борьбы с терроризмом, а также развитие отношений в области совместной военной подготовки.



Это не выдумка и не «кремлёвская пропаганда». Официальный документ существует. Это распоряжение правительства РФ от 3 февраля 2018 г. за номером 145-р. Его название: «О подписании соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Ливанской Республики о военном сотрудничестве».



Опираясь на пункт 1 статьи 11 Федерального закона РФ «О международных договорах Российской Федерации», правительство распорядилось «одобрить представленный Минобороны России согласованный с МИДом России и другими заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и предварительно проработанный с ливанской стороной проект соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Ливанской Республики о военном сотрудничестве». Минобороны России поставлена задача «провести с участием заинтересованных федеральных органов исполнительной власти переговоры с ливанской стороной и по достижении договорённости подписать от имени правительства Российской Федерации указанное соглашение, разрешив в случае необходимости вносить в прилагаемый проект изменения, не имеющие принципиального характера».



Подпись: председатель правительства Российской Федерации Д. Медведев.



Соглашение, пишет в «National Interest» М. Пек, будет охватывать широкий спектр мероприятий, включая совместные учения, сотрудничество в борьбе с терроризмом и российский инструктаж ливанских военных.



М. Пек сетует на то, что такое сообщение, мелькнувшее в арабском издании «Sputnik News», почему-то миновало англоязычные издания и не появилось в основных арабских средствах массовой информации, даже в «Аль-Джазире» или ливанской газете «Дейли Стар» («The Daily Star»).



Любопытно и другое. Как указывает далее автор, «русский план» был представлен проиранскими изданиями: ресурсом «Аль-Маядин», который, как считается, близок к «Хезболле», и сайтом «Аль-Манар», связанным с «Хезболлой».



Что же происходит? Российско-ливанское военное соглашение примечательно тем, что, в отличие от соседней Сирии, Ливан и его армия ориентированы на Запад. Вместе с тем ливанские вооружённые силы до сих пор используют российское оружие: танки и автоматы. Однако в 2008 году армия Ливана отказалась от предложения Москвы о поставке десяти истребителей МиГ-29. Большинство военной техники Ливана на сегодня — американских и западноевропейских образцов, в том числе танки M60 и M48, бронетранспортёры M113 и противотанковые ракеты TOW. По данным «Security Assistance Monitor», с 2008 года администрации Обамы и Трампа сделали в Ливан военных поставок более чем на 357 миллионов долларов. Американская поддержка страны продолжается: сообщается о поставках боевых машин пехоты M2 Bradley и предстоящей продаже шести боевых вертолётов MD-530G для оказания помощи в борьбе с «Исламским государством» (запрещено в России). И это несмотря на обвинения в том, что армия Ливана оказалась «вспомогательным» подразделением «Хезболлы»! То есть в некотором роде Вашингтон «эффективно вооружает своих врагов», иронизирует Майкл Пек. Немецкие солдаты «сдержат Россию»?



Далее аналитик переходит к главному: станет ли Ливан следующим союзником России, подобным Сирии? Дамаск предоставил Кремлю военно-морскую базу Тартус, и Москва имеет на Средиземном море «дружественный порт». В настоящее время российские войска и самолёты базируются в Сирии и поддерживают правительство Асада.



Но в предполагаемом соглашении с Ливаном упоминаются взаимные визиты в Россию и Ливан, а не российские корабли, базирующиеся в Ливане, отмечает Ольга Оликер, директор программы «Россия и Евразия» Центра стратегических и международных исследований. То есть нет чего-либо, похожего на то соглашение, согласно которому установлены договорённости с Сирией. Распоряжение российского правительства, таким образом, «не знаковое событие», а лишь шаг на пути. Однако этот шаг «является частью усилий России» по расширению связей на Ближнем Востоке. Также это показывает «стремление Ливана иметь больше партнёров и вариантов».



Но что получает Ливан? «Ему нужен защитный зонтик против Израиля», — уверяет Тони Бадран, специалист из Фонда защиты демократий (Foundation for Defense of Democracies). «Синий кит» салафитов



Также эксперту представляется важным, что Бейрут может использовать перспективу российско-ливанского военного договора для того, чтобы вытянуть у Вашингтона «побольше помощи». В связи с этим мистер Бадран считает, что Вашингтону следует избегать споров с Россией из-за Ливана. Просто надо «пожелать удачи» Ливану и России в делах с Израилем, иронизирует он.



В действительности, заметим, иностранные эксперты гадают на кофейной гуще. Пока речь идёт лишь о формальных договорённостях России и Ливана, вернее, об их предтече. Иные аналитики уже видят «закрепление» России там, где пока достаточно хорошо закреплены США. О защитном зонтике «против Израиля» тоже слишком сильно сказано.



Путь к соглашениям с Ливаном пока не более чем продолжение усилий России по расширению отношений на Ближнем Востоке. Там, где Москва в состоянии расширить своё влияние, она это сделает.



Обозревал и комментировал Олег Чувакин

Пока речь идёт лишь о формальных договорённостях России и Ливана, вернее, об их предтече. Иные аналитики уже видят «закрепление» России там, где пока достаточно хорошо закреплены США. О защитном зонтике «против Израиля» тоже слишком сильно сказано.Путь к соглашениям с Ливаном пока не более чем продолжение усилий России по расширению отношений на Ближнем Востоке. Там, где Москва в состоянии расширить своё влияние, она это сделает.

