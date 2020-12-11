После сигнала Путина с министром попрощались: "Потому что он никакой, совсем никакой"

Во время прошедшего 9 декабря совещания Владимир Путин выявил главную проблему - низкие доходы населения. По мнению президента, происходит попытка подогнать внутренние цены под мировые. Политолог Марат Баширов увидел в этом прямой намёк на скорую отставку главы Минэкономразвития Максима Решетникова.

"Уволят всё же министра Решетникова. Опять по нему прошлись", - написал автор Telegram-канала "Политджойстик", прощаясь с министром после сигнала Путина.

В эфире программы "Царьград. Главное" Юрий Пронько отметил, что решение проблемы доходов населения отчего-то возлагается на тех, кто годами её решить уже не смог. Силуанов долгое время возглавляет Минфин. Ведущий отметил, что этот человек является эффективной функцией. Ему сказали копить - он копит.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина сразу открестилась от проблемы, забыв про таргетирование инфляции.

"Потому что, если таргет не совпадает, глава ЦБ - такая мировая практика - уходит в отставку. Ну кто ж её отправит в отставку? Она же у нас памятник!" - иронизирует Пронько.

В Минтруд пришёл бывший заместитель Силуанова. По мнению ведущего Царьграда, от господина Котякова ожидать нечего. Быть может, он и предложит что-то хорошее в будущем, но пока "всё очень непонятно и очень так хило".

Про Минэкономразвития я вообще молчу. По-моему, в отношении Решетникова чуть ли не принято уже решение. Ну, потому что он никакой. Понимаете, он никакой! - воскликнул Юрий Пронько.

Он подытожил: вопрос с доходами населения можно будет решить лишь тогда, когда будет простимулирован внутренний спрос, повышена покупательная способность населения. Без этого никакое производство не заработает.

"Экономика - дама очень капризная. Она покапризнее любой женщины", - заключил ведущий.