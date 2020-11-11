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После шквала критики Пашинян рискнул ещё раз оправдаться: "Случился бы коллапс"

11 ноября 2020, 15:00  •  168 • Политика
После шквала критики, обрушившейся на армянского премьер-министра, Никол Пашинян рискнул ещё раз оправдаться. "Случился бы коллапс", - уверяет он.
По словам Пашиняна, подписанное соглашение о перемирии позволило Карабаху сохранить то, что он мог потерять. На своей странице в Facebook он отметил, что при продолжении военных действий была большая возможность потери Степанакерта, Мартуни, Аскерана, после чего в окружении оказались бы оборонительные районы и тысячи солдат.
"В результате произошёл бы полный коллапс, - уверяет Пашинян. - Именно с учётом этих оценок было принято решение".
Накануне политолог Армен Гаспарян не смолчал после прямого эфира премьер-министра Армении Никола Пашиняна. "Это полный…" - выругался политолог.
В частности, Гаспаряна крайне возмутили слова Пашиняна о "неготовности" к боевым действиям.
"В воюющей 30 лет стране армия не готова к боевым действиям!" - не сдерживает эмоций политолог.
Он отметил, что "это полный…", а "фейсбук-министру" пора отключить интернет.
В целом политолога также разозлило то, что у Пашиняна "хватает совести" выходить в прямой эфир перед народом "после всего произошедшего".
Ранее телеведущий Тигран Кеосаян также не сдержался и обругал Пашиняна. Он напомнил, что задолго до этого предупреждал: те, кто привёл Пашиняна к власти, позже будут его проклинать.

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