После сенсационной речи депутата в Госдуме стало ясно, кому не нужна прививка от ковида

Депутат Госдумы Алексей Нечаев выступил с сенсационной речью в Госдуме, призвав отказаться от обязательной вакцинации. После сказанного доктор медицинских наук рассказал, кому не стоит делать прививку от ковида.

В ходе пленарного заседания Госдумы глава фракции "Новые люди" Алексей Нечаев говорил о реальной позиции граждан России, которая касается вакцинации. Депутат подчеркнул, что 77% граждан страны против принудительной вакцинации. Люди сами должны решать, делать им укол или нет.

Кроме того, он призвал власти взять ответственность за вероятные неудачные случаи вакцинации. А также подчеркнул, что ситуация, когда все осложнения после прививки от ковида пытаются назвать фейком, явно нездоровая. Нам нужна комиссия из врачей, которая будет анализировать каждый такой случай. Тогда информация будет прозрачной и тревожность людей понизится, уверен Нечаев.

Свои заявления депутат сделал с трибуны в Госдуме, о чём ранее рассказывал Царьград. Политика поддержал доктор медицинских наук Владислав Шафалинов. В беседе с "Первым русским" он подчеркнул, что в Думе прозвучало разумное предложение:

С моей точки зрения, нужно вернуться и к медотводам, которые у нас были раньше. Когда какое-либо состояние здоровья, например наличие тяжёлых, каких-то сопутствующих заболеваний или просто аллергия в анамнезе, являлось бы основанием для отказа от прививки. А для того чтобы сделать выводы о медотводе, надо провести хотя бы элементарные анализы крови.

Кроме того, Шафалинов выразил мнение, что в России очень многие переболели коронавирусом в лёгкой форме. И вполне возможно, у этой группы сформировался Т-клеточный иммунитет, а значит, при следующем контакте с ковидным больным они сами выработают антитела и не заболеют: