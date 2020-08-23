После сенсации с Чёрным морем Эрдогану напомнили о Польше: "Не торопитесь с оценками"

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в Чёрном море буровое судно обнаружило крупное газовое месторождение. Эксперты оценили его в 320 млрд кубометров. Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в разговоре с Царьградом объяснил, почему не стоит спешить с оценками.

"Надо дождаться определённого аудита, который проведут коммерческие компании, которые на этом специализируются. Настораживает, что подобные заявления делают не компании - операторы проекта, а президент, поэтому здесь стоит, наверное, не торопиться с этими оценками, а дождаться официальных данных", - призвал эксперт.

По его словам, очень много раз политики заявляли, что якобы все страны будут энергонезависимыми и добывать будут много, но в итоге эти слова не оправдались.

"Польша вообще говорила, что будет лидером по добыче сланцевого газа. В итоге ничего не добывает. Кстати, соседи Турции - Греция и Кипр - тоже заявляют, что у них есть некий шельф, что они обязательно что-то найдут, и греки анонсировали проект "Афродита". Кипр тоже говорил, что много будет добывать. В итоге только Израиль разрабатывает месторождение "Левиафан" и всё. В Чёрном море, кстати, вообще никто толком ничего не добывает. Есть небольшая добыча у Румынии, Украины и у России за счёт шельфа Крыма. Но там тоже пара миллиардов кубов и всё. Десятками миллиардов кубов никто в Чёрном море ничего не добывает. Это и настораживает, что Турция открыла такое крупное месторождение", - пояснил свою точку зрения Юшков.

Хотя, добавил он, 320 миллиардов кубов - не такое уж и большое месторождение, поскольку ежегодно на нём можно добывать лишь несколько миллиардов кубов.

"Я думаю, даже десяти миллиардов, наверное, ежегодной добычи вряд ли сможет Турция набрать. И вопрос, конечно, с экономикой этого проекта. Сколько будет стоить его разработать, кто будет давать деньги на это всё. Если иностранные инвесторы, то они, как это было в случае с Израилем, могут потребовать экспортировать газ на европейский рынок, в Западную Европу, потому что там цены выше, как правило. Как и Израиль, Турция, скорее всего, будет настаивать на том, чтобы обеспечить внутренний рынок, а потом уже, если что-то останется, экспортировать. И Турция довольно много потребляет, поэтому вряд ли там что-то останется", - прогнозирует эксперт.

В таком случае вкладывать деньги в разработку шельфа придётся самим турецким компаниям, но перед ними тоже встанет вопрос: добывать газ на Чёрном море либо покупать у других игроков. Последнее, может, даже и выгоднее, предположил Юшков.

"Рынок Турции сейчас очень конкурентный, то есть цены там довольно низкие. Для неё и Россия - крупный поставщик, и Иран, и Азербайджан в прошлом году пришёл. Поэтому тут вопрос экономии не последний, посмотрим, что будет дальше с Турцией. Спешить же и говорить, что Турция теперь энергетически независима, не стоит. Плюс ко всему от сегодняшнего этапа, когда они первую разведочную скважину пробурили, до начала промышленной добычи уходит 5-7 лет. Поэтому сейчас в краткосрочной перспективе это не фактор конкуренции с российским газом", - резюмировал эксперт.