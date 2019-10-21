После себя - одни руины: Почему, покидая Сирию, американцы полностью уничтожили свою авиабазу

Как сообщает агентство SANA, как только с территории авиабазы ВВС США Аль-Кулаиб был полностью выведен американский контингент, она была просто уничтожена. Американцы не стали дожидаться того момента, когда к авиабазе подступят силы сирийской правительственной армии, а нанесли, судя по публикациям сирийских СМИ, авиаудар по базе с воздуха.

В последнее время в районе этой авиабазы шли тяжёлые бои между силами турецкой армии и курдскими формированиями.

В ближайшее время американцы готовятся покинуть свою другую базу, расположенную вблизи дамбы Ас-Сабее в провинции Эль-Хасаке. Судя по всему, её ждёт такая же участь, как и предыдущие базы. По мнению, которое высказывают эксперты, делается это для того, чтобы никто больше не смог ими воспользоваться, - ни сирийские, ни российские военные.

Кроме того, американские военные таким образом, видимо, уничтожали документацию, которую не вывезли в базы.

Точно такая же участь несколькими днями ранее постигла склады боеприпасов, которые не смогли вывезти американцы. Было принято решение об их уничтожении при помощи авиаударов. Заодно ракетами был почти уничтожен цементный завод. При этом американцы руководствовались главной идеей - чтобы эти ресурсы никому не достались и никто не смог бы ими воспользоваться.

Только бы не досталась русским и сирийцам?

О нанесённом "заранее спланированном авиаударе" сообщил официальный представитель коалиции полковник Майлс Кэггинс, который отметил, что предварительно с базы было вывезено всё тактическое оборудование, а также личный состав.

"Два самолёта F-15 коалиции осуществили успешный, заранее запланированный авиаудар по цементному заводу Лафаржа, чтобы уничтожить склад боеприпасов и уменьшить пригодность объекта для военного использования", - написал Кэггинс.

Замели свои следы огнём

В курдском регионе Кобани сами американские военные подожгли базу, на которой располагался спецназ.

Речь идёт об американской военной базе Хараб Ашк, расположенной к западу от Айн Иссы. Причиной поджога, предположительно, является фото- и видеорепортаж военкора Олега Блохина с другой брошенной военными США базы в городе Манбидж.

Журналист показал, что американцы покидали базу в спешке, так как на столах остались подносы с недоеденными продуктами. При этом время на то, чтобы оставить нецензурные надписи в адрес российских военных, у спецназа США, как ни странно, нашлось.

"Видимо, решили не дать ему снять новый ролик из "оплота демократии" и поэтому сжигают то, что не могут вывезти", - пишет "Русская весна".

Что побросали в Сирии солдаты США

15 октября элитные подразделения американских авианаводчиков в спешке покидали свою базу Дадат в Манбидже. На сборы им выделили только 24 часа. Уходя, они оставили не только еду на столах. Побросали они и личные жетоны, знаки отличника снайперской стрельбы, письма из дома и открытки от детей, серверы с жёсткими дисками, а также кое-какую служебную документацию.

После американцев в Манбидж должны были зайти российские и сирийские военнослужащие. Несмотря на острую нехватку времени, американцы всё-таки нашли свободную минутку, чтобы оставить после себя похабные послания для русских. А вот свой нехитрый скарб они забыли.

К примеру, Джозеф Леннинг оставил набор для чистки оружия и личный жетон. Тот самый, который обязан носить на себе. Забыв его в карманчике раскладушки, на которой спал бравый вояка, он нарушил одну из негласных военных заповедей: он раскрыл своё имя. Но, судя по всему, о сохранности собственных военных тайн, покидая Сирию, американцы не очень сильно заботились.

Об этом рассказал военный корреспондент "Комсомольской правды" Александр Коц. Холодильники, кондиционеры и прочие предметы быта, без которых просто не могут обходиться американские военнослужащие на своих опорных пунктах, к тому моменту как туда попал российский военкор уже успели растащить курды, которые зашли сюда раньше всех.

Их совершенно не интересовала военная документация, а уж её по базе было разбросано предостаточно. К примеру, поимённый список взвода "Призрак" и с позывными. Увидел здесь же Александр Коц и инструкции - "Разведывательная подготовка поля боя", "Особенности воздушной разведки" и прочие.