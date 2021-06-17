После саммита в Женеве от Байдена потребовали новый пакет санкций против России

После состоявшегося накануне в Женеве саммита конгрессмены США потребовали от администрации президента Джо Байдена ввести новый пакет санкций против России.

С такой инициативой выступили республиканцы Майкл Маккол и Джеймс Риш. В частности, политики призвали Байдена ввести вторую часть санкций против России по химоружию.

По мнению конгрессменов, не наложив эти "обязательные санкции", администрация Байдена "отказывается от наилучшей возможности" противостоять "нарушениям" со стороны России. Они отметили, что отказ от второго пакета санкций будет означать слабость нынешнего правительства.