После саммита в Женеве, в рамках которого встретятся президент России Владимир Путин и его американский коллега Джо Байден, Киеву прочат единственный выход: выслушать "кураторов" и исполнить.

По мнению экспертов, опрошенных РИА ФАН, "украинский кейс" станет одной из центральных тем переговоров двух президентов. При этом вопросы, которые касаются Украины, будут решены без Киева и без учёта пожеланий с Банковой.

Главный редактор журнала "Архонт" Антон Бредихин считает, что Байден настроен договариваться. Диалог с его стороны предполагается мягкий, без лишних резких заявлений. Все дело в том, что в случае, если Байден сможет договориться с Владимиром Путиным, это станет большим козырем в его противостоянии с предшественником Дональдом Трампом, который снова набирает популярность в США.

Политолог Владимир Карасев добавляет, что ключевые вопросы, касающиеся Украины, будут решены без её участия.

"Киев будет поставлен перед фактом выполнения ряда указаний со стороны США", - сказал он, добавив, что в целом "Украину ждут ещё более трудные времена, связанные с грядущей потерей Донбасса и не только его".