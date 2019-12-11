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После саммита – новая реальность Украины

11 декабря 2019, 17:24  •  159 • Украина
В Мурманске у здания местного самоуправления последователь запрещённого в нашей стране украинского «Правого сектора», гражданин России, готовил теракт, - сообщила пресс-служба ФСБ. Это, пожалуй, первый случай, когда силовики прямо указали на украинский след. И теперь мы можем узнать много нового – и о мутной истории с задержаниями в украинской библиотеке в Москве, и о керченском «стрелке-одиночке», который, по-видимому, был не так уж и одинок, ведя стрельбу одновременно с нескольких точек.
До сих пор об украинских террористах в России сообщали уклончиво. Если в Крыму проводили аресты, сообщали, что их фигуранты – приспешники запрещённых «Хизб ут-Тахрир»* или аналогичных экстремистских структур. И ни слова о гражданстве предполагаемых террористов. Об украинских следах в деле керченского стрелка, кроме «Версии», в России, похоже, вообще никто не сообщал, хотя так называемая украинская прокуратура Крыма по горячим следам объявила – стрелок действовал не в одиночку, а теракт готовило некое «украинское сопротивление». Похоже, украинский след в российских терактах если и не утаивали, то и не выпячивали. И только сейчас силовики начинают называть вещи своими именами, прямо указывая на угрозу.
Кстати, неслучайно вчера президент России, встречаясь с представителями общественных организаций, указал, что российское правосудие не будет делать никаких поблажек экстремистам из запрещённой «Хизб ут-Тахрир» - вполне, к слову, легально действующей на Украине и участвовавшей во многих мероприятиях украинской блокады Крыма. В своё время именно «Версия» первой – со ссылкой на бывшего спикера парламента Крыма Леонида Грача, - сообщила, что «хизбы» превращают полуостров в опорную базу международного терроризма, создавая нелегальные оружейные склады и обучая боевиков на скрытых от глаз военных базах в горах. Кстати, «хизбы» запрещены не только в России, но и во всех странах ШОС.
А вот ещё новость из той же серии – сегодня СКР направил в суд уголовное дело в отношении бывшего министра обороны Украины Анатолия Гриценко, публично призывавшего совершать теракты на территории России. Судя по всему, Гриценко объявят в международный розыск.
Москва в диалоге с Киевом становится, как видим, более жёсткой.
*
Верховный Суд Российской Федерации признал Конгресс народов Ичкерии и Дагестана, Братья-мусульмане и Партию исламского освобождения экстремистскими организациями, запрещенными на территории России - 14.02.2003 № ГКПИ 03 116, вступило в силу 04.03.2003

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