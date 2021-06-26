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После России и Китая: Вашингтон назвал третью угрозу США

26 июня 2021, 10:15  •  233 • Политика
Национальная разведка Соединённых Штатов назвала третью угрозу США после России и Китая.
В соответствующем докладе ведомства указано, что опасность может исходить от неопознанных летающих объектов. В документе отмечается, что неопознанные воздушные явления "представляют собой проблему области безопасности полётов и могут быть вызовом для национальной безопасности США".
"Обеспокоенность в области безопасности в основном состоит в том, что лётчики имеют дело со всё более загруженным воздушным пространством", - заявили в американской разведке.
Как ранее сообщал Царьград, после избрания Джозефа Байдена президентом США в стране участились заявления политиков и чиновников о проблеме НЛО.

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