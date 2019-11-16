После России — больницы и школы, после США — грязные надписи и разруха: Что остаётся на месте военных баз

Автор:

Цыганов Александр

Когда солдат заходит на позиции противника и видит там много чего интересного на предмет затрофеить — это верный признак: противник явно ощущает своё поражение, раз оставляет после себя полезное имущество. И в этом смысле заход подразделений военной полиции и ВКС России на аэродром и бывшую американскую военную базу возле городка Метрас на севере Сирии — явление и символичное, и историческое. Особенно когда над объектом взлетает русский флаг, а от американцев остаются валяющийся под ногами мусор, личные вещи, консервы с едой, инструменты и даже запасы бутилированной воды.

Россия с Америкой пока что полноценно не воюет, но картина поражения США, согласимся, налицо.

Фото: Ammar Safarjalani/Globallookpress

Вертолёты уже приступили к дежурству

По сообщению Министерства обороны России, территорию оставленной американцами базы проверяют сапёры: «Неизвестно, какие ловушки могли оставить бывшие хозяева».

Впрочем, это скорее дань вечной пикировке между военными двух мировых держав — понятно, что вряд ли американцы решились бы ставить растяжки против русских. Это был бы однозначный повод к войне. Не к ядерной, конечно, но в Сирии на янкесов явно была бы открыта негласная, но жестокая охота. А те, кто так уходит со своих военных объектов, как уже не впервые уходят американцы со своих баз в Сирии, точно не рвутся в герои. Особенно с перспективой геройской гибели.

Вообще, как показывает наше бурное время, не те люди значились на планете «мировым жандармом»…

А на месте американской техники на аэродроме под городом Метрас уже размещены российские военные вертолёты. Они будут отсюда осуществлять патрулирование зоны безопасности на севере Сирии, а также, как уже пообещали русские военные, станут помогать в доставке гуманитарной помощи сирийцам и вообще обеспечивать разворачивание отделения центра примирения в Метрасе.

Фото: Vadim Savitsky /Globallookpress

Мы будем осуществлять доставку гуманитарной помощи, оказывать медицинскую помощь жителям и возвращать их к мирной жизни,

— пообещал представитель Министерства обороны России.

В общем, «вежливые люди» в своём вежливом репертуаре: пришли, защитили, начали примирять, лечить и строить. И так было всегда. В отличие от того, что делал отставной теперь «мировой жандарм».

Американцы и война: прах и пепел

Решив — после удачных финансовых обслуживаний двух мировых конфликтов, — что ХХ век должен стать «американским веком», США осуществили после 1945 года более восьми десятков крупных и мелких вторжений в чужие страны за периметром своих границ. Только серьёзных войн было четыре — в Корее, во Вьетнаме, в Ираке, в Афганистане. И везде после них оставались тотальные разрушения, убитая отравляющими веществами природа, дезорганизованная экономика и смерти, смерти, смерти…

И это отнюдь не голимая пропаганда. Вот, например, в Афганистане американцы сидят уже с 2001 года. Правда, тут, надо признать, войну они ведут нетипично для себя. Без тотальных разрушений и воздушного террора. Это, в общем, вполне объяснимо: во-первых, в Афганистане особо нечего и разрушать — не по объектам же собственного марионеточного правительства бомбёжки устраивать; а во-вторых, судя по катастрофическому распространению опиумного мака за время оккупации, американцы вполне нашли общий язык с теми, кто контролирует этот сектор экономики. Если они не сами его контролируют.

Но давайте спросим себя, что же они тут построили из настоящего. Что останется от них на добрую память народу, когда они отсюда уйдут? Ну, кроме, конечно, привычных для интеллекта янки срамных надписей на стенах.

Оказывается… ничего! За скоро как 20 лет оккупации американцы не построили ничего, кроме собственных баз и многослойных периметров защиты вокруг них. Да, надо признать, что они не мешали иностранному бизнесу заходить в Афганистан. Но это даже близко не сравнимо с тем, что сделал и построил в этой стране Советский Союз за менее чем 10 лет своей войны. Которую, кстати, во многом спонсировали и организовывали американцы через свою агентуру в так называемом афганском сопротивлении.

СССР воевал, строя

Фото: F. Gierth/Globallookpress

Фото: F. Gierth/Globallookpress

Вот, например, перечень основных объектов и работ, которые СССР завершил в Афганистане строго в период конфликта — с 1979-го по 1988 год.

Расширена ТЭС при заводе азотных удобрений до мощности 48 тыс. кВт — 1982 год. ЛЭП — 220 кВ от советской границы до города Кундуза — 1986 год. Четыре крупных нефтебазы на десятки тысяч кубометров — 1981-1983 годы. Обустройство газопромысла на месторождении Джаркудук — 1980 год. И так далее, и так далее. Десятки объектов, включая даже школы-интернаты и предприятие по сборке велосипедов в Кабуле. Последнее завершено было во время вывода войск — 1988 год…

Это война, повторимся. И та же картина — везде, где Россия воевала или оказывала интернациональную помощь — кстати, чаще всего тем народам, по которым приходил гваздать своей дубинкой «мировой полицейский» из Вашингтона.

Вот, скажем, та же Сирия. Её США и Запад начали давить санкциями ещё в 1955 году за отказ присоединиться к Багдадскому пакту (СЕНТО). И что? В 1956 году Дамаск стал получать от СССР оружие — и тогда же, в 1957 году, Сирия и СССР заключили соглашение об экономическом и техническом сотрудничестве в объёме 570 млн долларов. Строили железные дороги, вели геологоразведку, сооружали объекты ирригации. Например, плотина на реке Евфрат, которую американцы тоже недавно оставили, была построена русскими специалистами в 1973 году.

СССР помогал удержаться Египту и Анголе, помогал Вьетнаму и Северной Корее, спасал Кубу и мирил Эфиопию. И везде оставил за собой школы и больницы, электростанции и заводы, нефтепромыслы и плотины. Асуанский гидроэнергетический комплекс в Египте будет вечным памятником русской помощи этой стране, какие бы выкрутасы ни демонстрировали позднее отдельные политические деятели. А ГЭС «Капанда» на реке Кванза в Анголе, входящая в тройку крупнейших на континенте, — отражение того же отношения к сотрудничеству и помощи на другом конце Африки. А ведь были ещё ГДР и Польша, Монголия и Сербия… И что бы ни происходило затем в истории, но русскому солдату не нужно было трусливо оставлять грязные надписи на стенах своих казарм. Он оставлял за собой нечто более полезное.