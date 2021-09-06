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Главная / Политика

После решения Путина по Курилам японцы обвинили его в равнодушии

06 сентября 2021, 09:30  •  115 • Политика
Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool / Global Look Press / www.globallookpress.com
Москва не учла интересов Токио
С таким заявлением выступил генсек кабмина Кацунобу Като. Он прокомментировал решение властей России о создании особой экономической зоны на Курильских островах. Напомним, эти меры должны поспособствовать привлечению инвестиций и развитию этих территорий.
Слова Като приводит агентство Jiji. В заявлении говорится, что законы нашей страны, а также решения, которые принимает Москва, "вызывают сожаление" и несовместимы с позицией официального Токио. Японское правительство считает, что планы российской стороны, которые озвучил президент Владимир Путин, не учитывают интересов Страны восходящего солнца.
Как отмечает URA.RU, 3 сентября японская сторона сделала представление российской по этому поводу.
Между тем японцы не отказываются от переговоров по совместной экономической деятельности на Курилах, пишет "Общественная служба новостей". Однако есть условие – не должны пострадать "правовые позиции" стран-участниц обсуждения.
Ранее заявление Путина растиражировали японские СМИ. Пользователи бурно обсуждают российские планы. Среди японских читателей нашлись и те, кто обрадовался решению – в нем увидели возможность "приучить" к себе русских и заполучить Курилы.

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