|
После решения Путина по Курилам японцы обвинили его в равнодушии
06 сентября 2021, 09:30 • 115 • Политика
Москва не учла интересов Токио
С таким заявлением выступил генсек кабмина Кацунобу Като. Он прокомментировал решение властей России о создании особой экономической зоны на Курильских островах. Напомним, эти меры должны поспособствовать привлечению инвестиций и развитию этих территорий.
Слова Като приводит агентство Jiji. В заявлении говорится, что законы нашей страны, а также решения, которые принимает Москва, "вызывают сожаление" и несовместимы с позицией официального Токио. Японское правительство считает, что планы российской стороны, которые озвучил президент Владимир Путин, не учитывают интересов Страны восходящего солнца.
Как отмечает URA.RU, 3 сентября японская сторона сделала представление российской по этому поводу.
Между тем японцы не отказываются от переговоров по совместной экономической деятельности на Курилах, пишет "Общественная служба новостей". Однако есть условие – не должны пострадать "правовые позиции" стран-участниц обсуждения.
Ранее заявление Путина растиражировали японские СМИ. Пользователи бурно обсуждают российские планы. Среди японских читателей нашлись и те, кто обрадовался решению – в нем увидели возможность "приучить" к себе русских и заполучить Курилы.
Подпишитесь на нас
115
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
30 августа 2021, 18:00
|
01 сентября 2021, 00:15
|
03 сентября 2021, 07:15
|
05 сентября 2021, 01:25
|
30 августа 2021, 14:20
|
05 сентября 2021, 09:40
|
01 сентября 2021, 05:45