После реакции Трампа на взрыв под Архангельском США усомнились в продлении СНВ-3 - СМИ

В США намекнули, что вопрос о пятилетнем продлении Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений стоит под сомнением после ЧП с ракетой в России. В частности, Reuters со ссылкой на некий анонимный источник в американской администрации сообщает, что у Вашингтона после взрыва возникли вопросы относительно условий СНВ-3.

Примечательно, что ранее в местной прессе чуть ли не утверждающе стали заявлять, будто в РФ прошли неудачные испытания ракеты "Буревестник".

После этого президент США Дональд Трамп на странице в Twitter абстрактно высказался на тему случившегося на военном полигоне в РФ взрыва. В частности, он написал, что после инцидента в США "многое поняли". Он также отметил, что у американской стороны "есть похожие, хотя и более продвинутые технологии".

На этом фоне в прессе появились сообщения, будто США засомневались относительно продления СНВ-3. Впрочем, и ранее из Вашингтона звучали нападки в адрес договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений.

Тем временем в американской администрации на условиях анонимности пояснили, что взрыв на военном полигоне под Северодвинском связан с проведением испытаний такой ракеты, передаёт ТАСС.

"Попытки России разработать гиперзвуковую крылатую ракету вызывают вопросы по поводу [целесообразности] продления СНВ-3 на пятилетний срок", - заявил источник, слова которого приводит Reuters.

При этом собеседник информагентства добавил, что американская сторона не располагает сведениями о причинах, которые повлекли за собой инцидент, и не готов говорить о том, был ли произошедший взрыв ядерным. При этом он также высказал предположение, что произошедшее может потенциально стать "существенным препятствием" для дальнейшего развития российской программы разработки такого оружия.