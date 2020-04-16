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После разыгравшегося скандала в Москве отложили покупку плитки и бордюров на 13 млрд рублей

16 апреля 2020, 00:10  •  153 • Политика
Власти Москвы отложили на неопределённый срок запланированную в декабре прошлого года закупку плитки и бордюров на 13 миллиардов рублей для проведения благоустройства столицы и вызвавшую недавно большой скандал в обществе. У города сейчас другие приоритеты, бюджет Москвы сохранит социальную ориентированность, заявили в московской мэрии.
Об этом в беседе с РИА Новости рассказал заместитель мэра столицы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов. По словам чиновника, финансовые обязательства, взятые мэрией по контрактам, которые были заключены ранее, будут выполнены, но позднее, план по грядущим закупкам пока корректируется.
"Например, город временно отказался от закупки на 13 млрд рублей для проведения благоустройства, которая была запланирована еще в декабре", - сказал он.
Ефимов отметил, что у Москвы в настоящее время есть совершенно другие приоритеты, поэтому с 11 апреля все работы по благоустройству города, за исключением аварийных, а также по дезинфекции улиц и дворов, были временно приостановлены.
"Очевидно, и другие изменения бюджета будут, в том числе мы перераспределяем средства, выделяя дополнительные ресурсы на уже объявленные меры поддержки. И мы понимаем, что будут новые механизмы, которые также потребуют дополнительных денег", - отметил заммэра.
В заключение беседы Ефимов отметил: несмотря на то что поступления в городскую казну на фоне сложной эпидемиологической обстановки заметно сократились, бюджет столицы сохранит социальную ориентированность.

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