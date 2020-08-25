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После разоблачения с занижением пенсий ПФР припомнили и пропавший советский стаж

25 августа 2020, 17:40  •  95 • Политика
Счётная палата устроила ПФР разоблачение. Оказалось, что из-за технических ошибок пенсии в России занижались. После подобных выводов фонду припомнили и пропавший советский стаж.
Аналитики Счётной палаты изучили деятельность и расходование денег Пенсионного фонда России (ПФР) за 2017 - 2019 годы. Как оказалось, претензий к ведомству немало. В том числе аналитики обнаружили явные нарушения пенсионных прав граждан.
В частности, среди претензий называются "открытие на одного и того же человека двух и более счетов", "присвоение одного СНИЛС нескольким гражданам". Из-за технических ошибок пенсии граждан России занижались. Один из экспертов уже заявил, что потери могли составить до 3 миллиардов рублей, и теперь Пенсионный фонд России ждёт большой аудит. Вероятно, после него деньги вернут. Впрочем, официально информации о дальнейшей работе нет.
Реакция граждан России на выявленные факты была ожидаемой: гнев, возмущение и, как ни странно, смирение, люди не верят, что деньги будут возвращены. Ведь с тем же советским стажем то и дело происходят проблемы - его просто не засчитывают:
"Мне несколько лет трудового стажа за советский период не засчитали. Предприятий, где работала, уже давно нет. Сведений в архивах нет. Записи в трудовой книжке для ПФ ничего не значат, им архивные данные подавай, - пишет Марина В. - Вот так люди пахали всю жизнь, а ПФ решил, что без бумажки ты букашка, шиш тебе, а не твоя честно заработанная пенсия".
Доходит и до откровенных вбросов. Например, некий Александр Коробский заявляет, что "за обман пенсионеров и занижение пенсий работники ПФР получают премии". Безусловно, это не так, KPI сотрудников никак не зависит от суммы начислений.
Раиса Ф. приводит конкретный пример ошибки, но скорее не технической, а реальной. Связанной, в целом, с тем, как формируются пенсии в России:
"И будут ли исправлять эти ошибки? Разумеется, если человек отслужил 22,5 года пожарником и его пенсия составила 12 тыс. руб. - то это грубая ошибка не только работников ПФ, но, в первую очередь, государства".
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