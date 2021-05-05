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После разговора Путина с Эрдоганом: Источник назвал дату открытия Турции
05 мая 2021, 19:40 • 96 • Политика
Источник "Интерфакса" назвал дату возможного возобновления авиасообщения России с Турцеий на фоне прошедшего телефонного разговора президентов Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана.
По словам источника "Интерфакса", Россия может возобновить авиасообщение с Турцией уже этим летом при условии улучшения эпидемиологической обстановке в стране.
"Изучается вопрос восстановления регулярного и чартерного авиасообщения с аэропортами Турции, включая курорты, уже этим летом, после того как станет очевидной положительная динамика заболеваемости и третья волна пойдет на спад", - сказал собеседник агентства.
По его словам, окончательное решение будет принято после того, как снимут жёсткие ограничения, введённые в Турции с 7 мая, в частности строгий локдаун и закрытие торговых центров.
Ранее стало известно, что президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган подробно обсудили в телефонном разговоре тематику борьбы с распространением коронавирусной инфекции, в том числе с учетом сложившейся в Турции эпидемиологической ситуации.
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