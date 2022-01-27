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После расстрела военных командующий Нацгвардии Украины попросился в отставку

27 января 2022, 20:15  •  230 • В мире
Генерал-полковник Николай Балан заявил, что написал рапорты министру внутренних дел и президенту страны.
Командующий Нацгвардией Украины Николай Балан в день трагедии в Днепре, где военный расстрелял пятерых человек, попросился в отставку. Об этом командующий сообщил на брифинге. По его словам, уже утром он подал рапорты на имя главы МВД и президента Украины.
Кроме того, Балан отметил, что по его распоряжению было ранее отстранено командование полка, где служили нацгвардейцы, задействованные в охране "Южмаша". По его словам, это необходимо, чтобы они не повлияли на ход расследования.
Ранее сообщалось, что утром 27 января нацгвардеец на заводе "Южмаш" расстрелял сослуживцев и сбежал. Вскоре молодой человек сдался полиции.
Причины его поступка неизвестны. Однако он дал комментарий о произошедшем на камеру. Во время съёмки он детально рассказал, как убивал сослуживцев, а также как пытался скрыться после бойни.

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