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После ракетного удара близ Дамаска Израиль объявил о перехвате сирийской ракеты
26 декабря 2018, 01:54 • 18 • В мире
ВВС Израиля сообщили, что система воздушной обороны перехватила запущенную из САР ракету. Ранее агентство SANA сообщало о ракетной атаке близ Дамаска.
Израиль сообщает, что перехватил ракету из Сирии. Как говорится в сообщении израильских ВВС, система воздушной обороны перехватила зенитную ракету, запущенную из Сирии. При этом сообщается, что при атаке разрушений и пострадавших нет.
Новости из Израиля пришли на фоне недавней информации о ракетной атаке близ Дамаска.
Так, агентство SANA сообщало, что сирийские ПВО отбили ракетный удар возле сирийской столицы.
В Сети также появилось видео работы сирийских ПВО для защиты от ракетного обстрела.
Детальная информация о случившемся уточняется. Как ранее сообщало "РИА Новости", в самом Дамаске произошли взрывы, однако их источник пока не установлен.
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