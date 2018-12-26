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После ракетного удара близ Дамаска Израиль объявил о перехвате сирийской ракеты

26 декабря 2018, 01:54  •  18 • В мире
ВВС Израиля сообщили, что система воздушной обороны перехватила запущенную из САР ракету. Ранее агентство SANA сообщало о ракетной атаке близ Дамаска.
Израиль сообщает, что перехватил ракету из Сирии. Как говорится в сообщении израильских ВВС, система воздушной обороны перехватила зенитную ракету, запущенную из Сирии. При этом сообщается, что при атаке разрушений и пострадавших нет.
Новости из Израиля пришли на фоне недавней информации о ракетной атаке близ Дамаска.
Так, агентство SANA сообщало, что сирийские ПВО отбили ракетный удар возле сирийской столицы.
An aerial defense system went off against an anti-aircraft missile launched from Syria. No damage or injuries were reported
— Israeli Air Force (@IAFsite) 25 декабря 2018 г.
В Сети также появилось видео работы сирийских ПВО для защиты от ракетного обстрела.
Up close view of Syrian air defense in action over what's thought to be Israeli airstrikes in #Damascus. #Israel #Syria pic.twitter.com/1WFmvJAzMw
— GroundBrief (@GroundBrief) 25 декабря 2018 г.
Детальная информация о случившемся уточняется. Как ранее сообщало "РИА Новости", в самом Дамаске произошли взрывы, однако их источник пока не установлен.

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