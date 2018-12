После ракетного удара близ Дамаска Израиль объявил о перехвате сирийской ракеты

Израиль сообщает, что перехватил ракету из Сирии. Как говорится в сообщении израильских ВВС, система воздушной обороны перехватила зенитную ракету, запущенную из Сирии. При этом сообщается, что при атаке разрушений и пострадавших нет.

Новости из Израиля пришли на фоне недавней информации о ракетной атаке близ Дамаска.

Так, агентство SANA сообщало, что сирийские ПВО отбили ракетный удар возле сирийской столицы.

An aerial defense system went off against an anti-aircraft missile launched from Syria. No damage or injuries were reported