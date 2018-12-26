После ракетного удара близ Дамаска Израиль объявил о перехвате сирийской ракеты

ВВС Израиля сообщили, что система воздушной обороны перехватила запущенную из САР ракету. Ранее агентство SANA сообщало о ракетной атаке близ Дамаска.

Израиль сообщает, что перехватил ракету из Сирии. Как говорится в сообщении израильских ВВС, система воздушной обороны перехватила зенитную ракету, запущенную из Сирии. При этом сообщается, что при атаке разрушений и пострадавших нет.

Новости из Израиля пришли на фоне недавней информации о ракетной атаке близ Дамаска.

Так, агентство SANA сообщало, что сирийские ПВО отбили ракетный удар возле сирийской столицы.

An aerial defense system went off against an anti-aircraft missile launched from Syria. No damage or injuries were reported — Israeli Air Force (@IAFsite) 25 декабря 2018 г.

В Сети также появилось видео работы сирийских ПВО для защиты от ракетного обстрела.

Up close view of Syrian air defense in action over what's thought to be Israeli airstrikes in #Damascus. #Israel #Syria pic.twitter.com/1WFmvJAzMw — GroundBrief (@GroundBrief) 25 декабря 2018 г.

Детальная информация о случившемся уточняется. Как ранее сообщало "РИА Новости", в самом Дамаске произошли взрывы, однако их источник пока не установлен.