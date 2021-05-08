После "взятия" Киева украинские нацисты нацелились на Москву

Участники марша в честь дивизии СС "Галичина" собрались в Москву и Донецк. Их вдохновила безнаказанность шествия по центральным улицам столицы Украины.

На Украине во Львове состоялся митинг по случаю годовщины формирования дивизии СС "Галичина". Один из руководителей шествия объявил, что планирует провести аналогичные мероприятия в Москве и Донецке.

На минувшей неделе марш поклонников дивизии СС "Галичина" прошёл в Киеве. Однако для украинских националистов шествие по центральным улицам столицы Украины - это только первый шаг.

Это впервые в истории Украины резерв дивизии прошёлся по Киеву. Следующий будет больше. Марш Донецк - Москва - мы и туда дойдём. Всё идёт вперёд,

- цитирует слова одного из руководителей шествия издание "Страна.ua".

Появление поклонников нацизма в центре Киева вызвало возмущение жителей украинской столицы. Однако украинские власти прикидываются дурачками и делают вид, что не знали о данном мероприятии.

Напомним, дивизию СС "Галичина" создали 28 апреля 1943 года во Львове. Просуществовала она всего год, после чего была практически полностью разбита Красной армией. Тем не менее за время своего существования дивизия успела совершить немало военных преступлений, среди которых участие в уничтожении польского села Гута Пеняцкая. Жертвами той расправы стали более 500 человек. Нюрнбергский трибунал признал войска СС, в состав которых входила и дивизия "Галичина", преступной организацией.