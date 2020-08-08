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После "украинской сенсации" Владимир Путин созвал Совет безопасности

08 августа 2020, 02:05  •  98 • Политика
Президент России Владимир Путин созвал Совет безопасности после оглашения информации с "украинской сенсацией" о задержании российских граждан в Минске.
Президент России Владимир Путин созвал Совет безопасности после звонка президенту Белоруссии Александру Лукашенко. В том числе речь на заседании Совбеза шла о состоянии дел на постсоветском пространстве.
Как пишет "Утро.ру", Путин очертил круг вопросов сегодня следующим образом:
"Поговорим о ситуации в мире в целом с упором на положение дел на постсоветском пространстве..."
При этом президент России подчеркнул, что соседи на постсоветском пространстве, как правило, ближайшие союзники России. Путин напомнил, что у России и наших соседей совпадают политические и экономические интересы. И союзничество с партнёрами - один из внешнеполитических интересов Москвы.
Напомним, накануне военкор Александр Коц заявил, что задержание российских граждан в Минске - часть спецоперации украинских спецслужб. Косвенно эту информацию подтвердил и Александр Лукашенко, сказав, что сведения о российских гражданах в Минске передала украинская сторона.

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