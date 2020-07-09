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После "сенсации" в эфире Гордона Медведев рассказал об отношениях с Путиным

09 июля 2020, 14:00  •  74 • Политика
Дмитрий Медведев, отвечая на вопросы журналистов, рассказал об отношениях с Владимиром Путиным. Ответ на вопрос он дал после "сенсации", прозвучавшей в эфире Дмитрия Гордона, - о собственной отставке.
Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев ответил на вопросы журналистов "Комсомольской правды", в том числе рассказав об отношениях с президентом России Владимиром Путиным. По словам Медведева, "всё хорошо", а общение остаётся добрым и товарищеским.
Кроме того, Медведев добавил, что вопрос об отношениях с Путиным "слышит не первый год".
"И отвечаю на него приблизительно одинаково. У нас по-прежнему добрые товарищеские отношения", - пояснил Дмитрий Медведев.
Общение не стало менее интенсивным. Медведев напомнил, что является заместителем первого лица в стране и продолжает работать с Путиным, отвечая за обеспечение вопросов безопасности. При этом замглавы Совбеза добавил, что обсуждения проходят самые разные, в том числе, "в узком смысле слова, и экономические вопросы, и социальные".
Напомним, ранее главред "Эха Москвы" в беседе с украинским журналистом Дмитрием Гордоном говорил о причинах отставки Дмитрия Медведева с поста премьер-министра России. По большому счёту, Венедиктов вскрыл неожиданный смысл отставки Медведева. В кулуарах эта деталь обсуждалась, а теперь главред напомнил о версии. По словам Венедиктова, за отставкой Дмитрия Медведева с поста премьер-министра стоит вовсе не недоверие со стороны Путина. Напротив, на своей нынешней позиции Медведев стал своего рода "смотрящим" за силовиками в Совбезе, раскрыл неожиданный смысл политических перестановок Венедиктов. Подробнее о версии мы пишем здесь.

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