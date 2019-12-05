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После "пантомимы" Трюдо Трамп заочно нахамил ему и отменил пресс-конференцию
05 декабря 2019, 11:54 • 206 • Политика
Президент CША Дональд Трамп назвал двуличным премьер-министра Канады Джастина Трюдо, который, предположительно, насмехался над ним в кулуарах саммита НАТО. На видео, появившемся в Сети, запечатлено, как канадский премьер буквально изображает, как у кого-то из окружения, предположительно Трампа, "отвисла челюсть". Кроме того, стало известно, что американский лидер отменил запланированную на вечер среды итоговую пресс-конференцию на саммите в Лондоне.
Президент США Дональд Трамп отменил запланированную на вечер среды итоговую пресс-конференцию на саммите в Лондоне. По его словам, в последний день это делать незачем, поскольку на протяжении двух дней представители саммита и так общались с прессой.
При этом, уточняет "РИА Новости", изначально в программе президента значилась пресс-конференция в среду в 18.30 мск.
Перед этим решением американского лидера в Сети появилось видео, где политики в кулуарах саммита НАТО в Лондоне кого-то обсуждают. Ярко отличился своей пантомимой канадский премьер Джастин Трюдо.
В разговоре с французским лидером Эммануэлем Макроном, британским премьером Борисом Джонсоном он буквально показал, как у окружения главы государства, предположительно Трампа, "отвисла челюсть".
Журналисты президентского пула также поинтересовались у Трампа в Лондоне, что он думает по поводу этих комментариев Трюдо. Политик ответил довольно по-хамски.
"Он двуличный", - сказал Трамп, но тут же добавил, что канадский премьер "очень милый парень".
"Правда в том, что я ему поставил на вид, что он не платит 2% (ВВП на оборонные расходы - ред.), и он этим недоволен", - добавил Трамп.
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