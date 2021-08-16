После "падения" Кабула Саакашвили вспомнил о "героизме" грузинской армии

Именно "героическим сопротивлением грузин" он объяснил "решимость Вашингтона помочь Тбилиси" в конфликте 2008 года в Южной Осетии.

Окончательная победа "Талибана" (запрещенная и признанная в России террористической организация) побудила некоторых персонажей, ушедших в политическое небытие, попытаться вновь встроиться в актуальную политическую повестку дня. Так, например, экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Украины Михаил Саакашвили решил поделится своим "актуальным" суждением в личном аккаунте одной из соцсетей.

"Афганистан - урок всем странам, всем нам: американцы могут помочь только если вы проявите волю к бою", - написал он, тем самым подчеркнув, что афганская армия сама не хотела сражаться против талибов.

Спорить с этим было бы величайшей глупостью, особенно, после того, как афганские военные переходили к талибам или сдавались им, передавая всё своё вооружение, нетронутые боекомплекты и так далее. Однако, если бы Михаил Николозович остановился лишь на этой констатации, то вполне мог бы прослыть и за адекватного человека.

Но Саакашвили не таков. Он пошёл дальше и привел в качестве примера армию Грузии. Как уверен Саакашвили, Вашингтон решил помочь Грузии во время конфликта в Южной Осетии в августе 2008-го года лишь по причине "героического сопротивления грузинской армии".

В чём они выражались (и помощь Вашингтона, и само героическое сопротивление грузинских военных), правда, Михаил Саакашвили, уточнять не стал. Наверное, по той причине, что американские инструкторы, тренировавшие грузинских военных, спасались бегством от российской армии в авангарде бегущих войск. При этом, оставляя армии России в качестве трофеев армейское оборудование (в том числе, секретное), автомобили, оружие ничуть не меньше, чем подразделения грузинских военных.

До Тбилиси тогда российские военные тогда не дошли всего несколько десятков километров и не по причине какого-то сопротивления, а лишь из-за поступившего приказа остановиться и вернуться на исходные позиции. А сам Саакашвили опозорился на весь мир, "героически" пытаясь запихнуть свое тело в маленькую канавку, когда узрел где-то высоко в небе какой-то неизвестный самолет. Да ещё прикрылся сверху буквально облепившими его телохранителями.

Кстати, остались неизвестными и конкретные виды американской помощи грузинам именно во время конфликта. Нет, понятно, что до того американские инструкторы оттачивали навыки грузинской армии, самым полезным из которых оказался бег по пересечённой местности. А что ещё? Какой была помощь во время самого конфликта? Или же доблестная американская армия просто не успела? Кстати говоря, в соцсетях на Саакашвили обрушился буквально вал этих и подобных им вопросов к экс-поедателю галстуков в прямом эфире, так что нежная и тонкая нервная организация Саа4кашвили не выдержала натиска, и он, похоже, удалил данную публикацию.

Хотел Саакашвили оправдать и обелить американцев, снять с них часть ответственности, а получилось с точностью до наоборот.

Кто бы американцам разъяснил смысл русской народной мудрости про то, что "услужливый дурак опаснее врага"?