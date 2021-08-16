Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Так с Путиным ещё не говорили: Глава Крыма рассказал о необычном звонке
Вице-спикера парламента Польши не пустили в Россию
Меркель после выхода на пенсию возглавит украинскую ГТС? Депутат объяснил схему
"Извините, это я ещё интеллигентно": Захарова разоблачила ложь о "...
Главная / Политика

После "падения" Кабула Саакашвили вспомнил о "героизме" грузинской армии

16 августа 2021, 11:55  •  124 • Политика
Именно "героическим сопротивлением грузин" он объяснил "решимость Вашингтона помочь Тбилиси" в конфликте 2008 года в Южной Осетии.
Окончательная победа "Талибана" (запрещенная и признанная в России террористической организация) побудила некоторых персонажей, ушедших в политическое небытие, попытаться вновь встроиться в актуальную политическую повестку дня. Так, например, экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Украины Михаил Саакашвили решил поделится своим "актуальным" суждением в личном аккаунте одной из соцсетей.
"Афганистан - урок всем странам, всем нам: американцы могут помочь только если вы проявите волю к бою", - написал он, тем самым подчеркнув, что афганская армия сама не хотела сражаться против талибов.
Спорить с этим было бы величайшей глупостью, особенно, после того, как афганские военные переходили к талибам или сдавались им, передавая всё своё вооружение, нетронутые боекомплекты и так далее. Однако, если бы Михаил Николозович остановился лишь на этой констатации, то вполне мог бы прослыть и за адекватного человека.
Но Саакашвили не таков. Он пошёл дальше и привел в качестве примера армию Грузии. Как уверен Саакашвили, Вашингтон решил помочь Грузии во время конфликта в Южной Осетии в августе 2008-го года лишь по причине "героического сопротивления грузинской армии".
В чём они выражались (и помощь Вашингтона, и само героическое сопротивление грузинских военных), правда, Михаил Саакашвили, уточнять не стал. Наверное, по той причине, что американские инструкторы, тренировавшие грузинских военных, спасались бегством от российской армии в авангарде бегущих войск. При этом, оставляя армии России в качестве трофеев армейское оборудование (в том числе, секретное), автомобили, оружие ничуть не меньше, чем подразделения грузинских военных.
До Тбилиси тогда российские военные тогда не дошли всего несколько десятков километров и не по причине какого-то сопротивления, а лишь из-за поступившего приказа остановиться и вернуться на исходные позиции. А сам Саакашвили опозорился на весь мир, "героически" пытаясь запихнуть свое тело в маленькую канавку, когда узрел где-то высоко в небе какой-то неизвестный самолет. Да ещё прикрылся сверху буквально облепившими его телохранителями.
Кстати, остались неизвестными и конкретные виды американской помощи грузинам именно во время конфликта. Нет, понятно, что до того американские инструкторы оттачивали навыки грузинской армии, самым полезным из которых оказался бег по пересечённой местности. А что ещё? Какой была помощь во время самого конфликта? Или же доблестная американская армия просто не успела? Кстати говоря, в соцсетях на Саакашвили обрушился буквально вал этих и подобных им вопросов к экс-поедателю галстуков в прямом эфире, так что нежная и тонкая нервная организация Саа4кашвили не выдержала натиска, и он, похоже, удалил данную публикацию.
Хотел Саакашвили оправдать и обелить американцев, снять с них часть ответственности, а получилось с точностью до наоборот.
Кто бы американцам разъяснил смысл русской народной мудрости про то, что "услужливый дурак опаснее врага"?

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





124
Источник
Похожие новости
16 августа 2021, 02:45
Мария Захарова о решении Польши: "Не могла поверить, что это не фейк"
16 августа 2021, 08:15
Властям Афганистана выставили требование 67 стран. Кроме России
16 августа 2021, 04:35
Владимир Зеленский ищет поддержку в Китае, чтобы насолить США. Японцы называют это "горькой пилюлей"
16 августа 2021, 00:55
Посольство России в Кабуле приняло меры по защите дипломатов от боевиков
16 августа 2021, 02:45
Сатановский сравнил Ельцина и Горбачёва: "Сдать американцам всё и вся? Ага. Заходите"
16 августа 2021, 00:55
Афганцы штурмуют самолёты США, чтобы убраться из захваченного боевиками Кабула - видео
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
13 августа 2021, 02:20
Шарий одной фразой о Горбачёве вызвал бурю в соцсетях
12 августа 2021, 11:40
Ветеран КГБ снимает печать молчания. Генералы, нажившиеся на гибели СССР, поимённо
12 августа 2021, 05:15
Унижают Украину: на Ницой и Фарион подадут заявление в полицию
12 августа 2021, 03:27
"Целый штаб в одном вертолёте": Украинский генерал обвинил Зеленского в непрофессионализме
14 августа 2021, 01:15
Меркель после выхода на пенсию возглавит украинскую ГТС? Депутат объяснил схему
13 августа 2021, 00:30
Организатору "языковых патрулей" в Казахстане запретили въезд в Россию на 50 лет
09 августа 2021, 18:35
Шукшина показала многотысячные протесты во Франции. Но скандал вызвал всего один плакат
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.