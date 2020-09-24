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После "Новичка" Навальный провёл бы в коме 4 месяца: Создатель яда о выздоровлении оппозиционера
24 сентября 2020, 06:15 • 122 • Политика
При отравлении "Новичком" Навальный четыре месяца был бы в коме. "И пока в него не перелили бы всю кровь родственников, он бы там и "отдыхал", - заявил Леонид Ринк, называющий себя одним из создателей "Новичка".
Если бы Навального действительно отравили ядом "Новичок", он бы провёл в коме четыре месяца, а не 19 дней. С таким заявлением выступил доктор химических наук Леонид Ринк, называющий себя одним из создателей боевого отравляющего вещества.
По его словам, если бы Навальный только посмотрел в сторону "Новичка", этого бы хватило, чтобы он лишился зрения из-за сокращения глазного яблока и сужения зрачка. А после контакта с веществом он бы вообще до аэропорта не доехал, утверждает химик.
Он добавил, что если собрать воедино всё, что говорили омские и берлинские врачи о состоянии Навального, то можно предположить, что оппозиционера могли обработать азотистыми основаниями. Они входят в состав "Новичка", но не обладают его убийственной силой.
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