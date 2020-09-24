После "Новичка" Навальный провёл бы в коме 4 месяца: Создатель яда о выздоровлении оппозиционера

Если бы Навального действительно отравили ядом "Новичок", он бы провёл в коме четыре месяца, а не 19 дней. С таким заявлением выступил доктор химических наук Леонид Ринк, называющий себя одним из создателей боевого отравляющего вещества.

По его словам, если бы Навальный только посмотрел в сторону "Новичка", этого бы хватило, чтобы он лишился зрения из-за сокращения глазного яблока и сужения зрачка. А после контакта с веществом он бы вообще до аэропорта не доехал, утверждает химик.

Если бы Навального отравили "Новичком", то он бы минимум четыре месяца пролежал в коме, и пока бы в него не перелили всю кровь родственников, он бы там и "отдыхал", - отметил Леонид Ринк в комментарии для Nation News.

Он добавил, что если собрать воедино всё, что говорили омские и берлинские врачи о состоянии Навального, то можно предположить, что оппозиционера могли обработать азотистыми основаниями. Они входят в состав "Новичка", но не обладают его убийственной силой.