После "неультиматума" Венесуэле в ЕС создали "контактную группу" для организации выборов в стране

ЕС решил создать контактную группу по Венесуэле для проведения в этой стране выборов в течение ближайших 90 дней, сообщила глава европейской дипломатии Федерика Могерини. При этом дипломат попросила не называть ультиматум Европы о проведении выборов "ультиматумом".

В ЕС объявили о создании "контактной группы" для решения политического кризиса в Венесуэле в течение 90 дней. Слова главы европейской дипломатии Федерики Могерини передаёт телеканал France 24.

Заявляется, что задача "контактной группы" - проведение в Венесуэле новых выборов. Также она утверждает, что ультиматум Европы о признании лидера оппозиции и президента-самозванца Хуана Гуайдо главой Венесуэлы, если не будут проведены новые выборы, - это, оказывается, вовсе не ультиматум, а "обозначение сроков".

"Не используйте, пожалуйста, слово "ультиматум" - это не относится ни к европейской культуре, ни к моей. Ультиматума нет", - обратилась Могерини к журналистам.

Ранее Великобритания, Германия, Франция и Испания заявили о намерении признать Гуайдо временным президентом страны, если в Венесуэле в течение восьми дней не будут объявлены новые выборы. А Европарламент 31 января признал Гуайдо временным президентом Венесуэлы и рекомендовал это сделать всем странам Европы.

Примечательно, что после того, как Вашингтон открыто поддержал попытку госпереворота в Венесуэле, лидеры страны начали прятать свои семьи за границей.

Подлости со стороны самозванца Хуана Гуайдо опасаются руководители Верховного суда, Конституционной ассамблеи, руководство армии. Тем временем к заговору подключились дезертиры, ставшие наёмниками.

Речь идет о руководителях тех структур, которые ранее категорически выступили против попыток Хуана Гуайдо узурпировать власть. Верховный суд Венесуэлы и Конституционная ассамблея подтвердили, что Конституция страны не позволяет Гуайдо, как спикеру национального парламента (к слову, уже лишенному полномочий), принимать на себя обязанности президента, когда Николас Мадуро жив, здоров и не отрекался от власти.

Напомним, ранее Мадуро призвал провести в стране досрочные парламентские выборы, отметив, что предвыборная кампания даст широкие возможности для открытых политических дебатов в стране. Он подтвердил, что готов договариваться с оппозицией, чтобы положить конец политическому кризису, который переживает страна.