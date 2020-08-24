После "неудобной правды" об анализах Навального опубликовали и видео с отказом немецких врачей

Немецкие врачи, как известно, пока не готовы делать какие-либо выводы о состоянии основателя "ФБК" Алексея Навального, и подобное решение медиков не вызывает дискуссий среди участников штабов или просто следящих за состоянием блогера. Многие уже вспоминают, как травили омских врачей, спасших жизнь Навальному, - травили даже в условиях, когда пресс-подходы собирали чуть ли не каждый час по требованию и прессы, и активистов. Но и это ещё не всё.

В социальных сетях опубликовали видео, где понятно, что именно немецкие врачи дают понять российским: никакой необходимости срочно увозить Навального из России нет. Беседа с эпизодом переговоров, о котором ранее говорили российские представители, была снята на видео, заверяют авторы телеграм-канала "Лесонавал".

"Вот омские врачи предлагают немедленно перевезти Навального в аэропорт, на что получают чёткий ответ - нет. Уж не знаем, кому там срочно понадобилось отдыхать, врачам или пилотам, но факт не оспорить, - пишут авторы канала. - Отдельного упоминания должно удостоиться благоговейное отношение навальнистов к немецким целителям, будто они какие-то божества. При том что соотечественников эти люди готовы смешать с грязью".

К слову, о не самом приятном отношении активистов к российским врачам в первые сутки спасения Алексея Навального рассказала и врач, участвовавшая в спасении блогера. Кроме того, накануне вскрылась и так называемая "неудобная правда" об анализах блогера. К сожалению, политика для части активистов из штабов оказалась важнее, чем здоровье Алексея Навального, который, действительно, был очень плох. Как напоминают "Невские новости", самолёт из Германии прибыл за Навальным 21 августа.