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После "мятежа" кабмина Мэй объявит о своей отставке уже на этой неделе – СМИ

23 мая 2019, 07:09  •  59 • В мире
Премьер-министр Британии Тереза Мэй готова уйти в отставку, а объявить о дате этого события она может уже в пятницу, 24 мая. Подтолкнул Мэй к такому решению "мятеж" в кабинете министров, вызванный ее очередным планом по Brexit.
Об этом сообщает издание The Times со ссылкой на свои информированные источники. Объявление об отставке, скорее всего, прозвучит после встречи Терезы Мэй с главой парламентского комитета 1922 года Грэмом Брэди.
"Она рассчитывала, что должна сделать последний шаг, но если это невозможно, значит, она сходит с дороги", — цитирует РБК одного из соратников Мэй.
После того как Тереза Мэй дала обещание депутатам о том, что у них будет возможность проголосовать за проведение второго референдума по выходу из Евросоюза в том случае, если они поддержат сделку по Brexit, многие сторонники премьера по партии отказались ее поддерживать.
Лидер палаты общин британского парламента Андреа Лидсон после этого обещания Терезы Мэй подала в отставку, мотивировав свое решение тем, что не может поддержать идею о втором референдуме по Brexit. По ее словам, это может привести "к самым опасным разногласиям".

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