После "мятежа" кабмина Мэй объявит о своей отставке уже на этой неделе – СМИ

Об этом сообщает издание The Times со ссылкой на свои информированные источники. Объявление об отставке, скорее всего, прозвучит после встречи Терезы Мэй с главой парламентского комитета 1922 года Грэмом Брэди.

"Она рассчитывала, что должна сделать последний шаг, но если это невозможно, значит, она сходит с дороги", — цитирует РБК одного из соратников Мэй.

После того как Тереза Мэй дала обещание депутатам о том, что у них будет возможность проголосовать за проведение второго референдума по выходу из Евросоюза в том случае, если они поддержат сделку по Brexit, многие сторонники премьера по партии отказались ее поддерживать.

Лидер палаты общин британского парламента Андреа Лидсон после этого обещания Терезы Мэй подала в отставку, мотивировав свое решение тем, что не может поддержать идею о втором референдуме по Brexit. По ее словам, это может привести "к самым опасным разногласиям".