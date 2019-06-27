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После "хорошего шага" Украины Волкер увидел "незаконные формирования" в Донбассе

27 июня 2019, 15:24  •  97 • Политика
Специальный представитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер прокомментировал разведение сил в Станице Луганской. Он отметил, что отвод сил со стороны Украины – это "хороший шаг". Но тут же добавил, что Россия должна теперь "разоружить незаконные формирования".
Специальный представитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер прокомментировал предусмотренное Минскими соглашениями разведение сил и средств. Напомним, отвод сил прошел на участке линии соприкосновения в районе Станицы Луганской в Донбассе.
В своем микроблоге в Twitter Волкер написал, что это "хороший шаг Украины".
"Теперь Россия обязана принять соответствующие меры для укрепления прекращения огня, - добавил спецпредставитель. – Включая вывод тяжёлого вооружения и разоружение незаконных вооружённых формирований".
Примечательно то, что никаких доказательств того, что у Россия на территории ЛДНР есть тяжелое вооружение, у Волкера не нашлось. Таким образом, он сделал заявление в уже знакомом стиле: голословно обвинил, без каких-либо фактически данных. То же самое касается и того, что он увидел в Донбассе "незаконные вооруженные формирования".
Напомним, накануне в ДНР замечали, что ВСУ оставляют позиции на юго-востоке Украины для последующего шантажа командиров подразделений, не выплачивающих надбавки военнослужащим за участие в боевых действиях.
Вооруженный конфликт на юго-востоке Украины продолжается вот уже пять лет. Жители региона отказались признавать новую власть. В ответ Киев начал против них так называемую антитеррористическую операцию, сменив ее название в апреле 2018 года на операцию объединенных сил.
Запад много раз бездоказательно обвинял Россию в том, что она замешана в этом конфликте. Однако ни разу не представил доказательств. В то время, как Москва неоднократно опровергала свою причастности к событиям в ЛДНР.

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