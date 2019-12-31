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«После пяти дней непрерывных переговоров»: Россия и Украина подписали договор по транзиту газа

31 декабря 2019, 01:54  •  34 • Украина
Москва и Киев подписали пакетное соглашение, которое позволит продолжить транзит газа через украинскую территорию после 1 января 2020 года. Об этом заявил глава «Газпрома» Алексей Миллер. По его словам, сделка, рассчитанная на пять лет, «восстановила баланс интересов сторон». В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что за период 2020—2024 годов страна должна получить более $7 млрд.
 
Газодобывающее предприятие компании «Укргаздобыча» РИА Новости
 

Россия и Украина подписали пакет документов, которые позволят обеспечить транзит российского газа через украинскую территорию с 1 января 2020 года. Об этом сообщил председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер.

«После пяти дней непрерывных двусторонних переговоров в Вене приняты окончательные решения и достигнуты финальные договорённости. Одновременно подписан целый комплект соглашений и контрактов, и эти договорённости действительно являются большой пакетной сделкой, которая восстановила баланс интересов сторон», — цитирует Миллера РИА Новости.

По его словам, подписанные документы уже приобрели юридическую силу.

В то же время президент Украины Владимир Зеленский рассказал о финансовой стороне вопроса.

«Украина подписала контракт по транзиту на пять лет, в течение которых мы получим как минимум более $7 млрд. Стороны могут продлить контракт ещё на 10 лет», — написал он в Facebook.

По словам исполнительного директора НАК «Нафтогаз Украины» Юрия Витренко, контракт впервые в истории Украины подписан по принципу «качай или плати». Витренко также сообщил, что «Нафтогаз» и «Газпром» подписали соглашение об урегулировании споров, предусматривающее отзыв всех текущих исков и жалоб.

Напомним, что 1 января 2020 года истекал срок соглашения о транзите между «Нафтогазом» и «Газпромом», действовавший в течение десяти лет. Стороны вели длительные переговоры, по итогам которых 20 декабря согласовали протокол, содержавший детали нового договора.    

Затем российская и украинская делегации с четверга, 26 декабря, проводили в Вене переговоры по газу. 29 декабря к ним присоединились руководители «Газпрома», а также украинских компаний и министерств.

Как сообщал глава «Нафтогаза» Андрей Коболев, в ходе обсуждения борьба шла «за каждую запятую». Коболев пояснил, что стороны обсуждали межоператорское соглашение между ОГТСУ (ООО «Оператор газотранспортной сети Украины») и «Газпромом», мировое соглашение, которое урегулирует взаимные претензии между компаниями по контрактам 2009 года, а также договор об организации транзита между «Нафтогазом» и «Газпромом».

Согласно протоколу, Киев и Москва договорились заключить новый транзитный контракт сроком на пять лет, в течение которых через украинскую ГТС будет прокачано порядка 225 млрд кубометров российского газа. Объём транзита через Украину в следующем году должен составить 65 млрд кубометров, а в 2021—2024 годах — по 40 млрд. Также «Газпром» подпишет с ОГТСУ межоператорское соглашение, а с НАК «Нафтогаз Украины» — транспортное соглашение на бронирование мощностей украинской ГТС. Об этом рассказал глава «Газпрома» Алексей Миллер.

В случае выполнения всех договорённостей стороны рассмотрят возможность прямых поставок российского топлива на Украину с определением стоимости на базе цены европейского хаба NCG «за исключением обоснованной скидки».

  • РИА Новости
  • © Максим Блинов

Кроме того, стороны договорились об урегулировании взаимных претензий. Антимонопольный комитет Украины снял претензии к «Газпрому» на сумму около $7,4 млрд, а российская компания, в свою очередь, 27 декабря выплатила около $2,9 млрд по решениям Стокгольмского арбитражного суда. Украинская сторона также обязалась снять все аресты на имущество, активы и денежные средства «Газпрома».

Присутствовавший при согласовании протокола 20 декабря российский вице-премьер Дмитрий Козак отметил, что выплата «Газпромом» украинской стороне $2,9 млрд является «каплей в море» по сравнению с потенциальными рисками для России. По его словам, соглашение предоставляет сторонам возможности для дальнейшего сотрудничества, если удастся избежать новых претензий и скандалов.

«Выбор такой — между плохим и очень плохим. $2,9 млрд для «Газпрома», для нашей страны — тяжёлое решение, но все вместе мы можем потерять значительно больше, несопоставимо больше», — пояснял вице-премьер позднее.

Напомним, российские официальные лица неоднократно подчёркивали, что Россия не нацелена на отказ от транспортировки топлива через украинскую территорию. Как отмечал президент Владимир Путин, «вопрос не в территории, а в экономической целесообразности».

«У нас нет никакого желания обострять ситуацию в энергетике и как-то использовать это для влияния на ситуацию на самой Украине. Мы заинтересованы в том, чтобы и Украина получала нормально ресурс, и чтобы наши потребители в Европе были спокойны за то, что у нас нормальные отношения с нашими соседями и всё будет идти по плану», — говорил Путин в ходе большой пресс-конференции.

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