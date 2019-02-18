Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Юмор с последствиями. Над лидерами каких стран шутил Владимир Путин
Язык до полюса доведет: Уильямсон защитит Арктику от русских
Трамп планирует встретиться с Абэ и новым императором Японии - СМИ
«Свобода слова для своих»: как Facebook заблокировал популярные новостные страни...
Главная / Политика

После провокации Киева Павел Климкин призвал ЕС "жестко остановить Россию"

18 февраля 2019, 13:09  •  96 • Политика
Глава МИД Украины Павел Климкин призвал Евросоюз "жестко остановить Россию". Причем свой призыв он явно связывает с провокацией Киева - речь о действиях украинских моряков в Керченском проливе.
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин призвал остановить Россию. На личной странице в социальной сети Facebook он обратился к Евросоюзу. Климкин пишет, что Россия "ни перед чем не остановится", защищая свои экономические и политические интересы... В последней части Климкин даже прав, ведь ранее президент России Владимир Путин неоднократно говорил, что Москва не вмешивается в дела чужих стран и предпочитает сосредотачиваться на интересах собственных граждан. С другой стороны, смущает трактовка Климкина.
"Если Россия сама не остановится, то ее необходимо остановить", - пишет он в Сети.
Глава МИД Украины полагает, что Киеву удалось донести до ЕС, "насколько Россия пытается обескровить Азовский регион". По словам Климкина, информацию европейским партнерам предоставили в ходе визитов министров Литвы, Латвии, Эстонии, Чехии, Дании и Польши в Мариуполь. Теперь же, по версии Климкина, реакция Брюсселя, обращенная к России, должна быть жесткой, добавляет ФАН.
Говоря о позиции России по Азовскому региону, Климкин, по всей видимости, имеет в виде провокацию Киева, однако умалчивает о реальных деталях событий.
Напомним, три корабля ВМСУ 25 ноября нарушили государственную границу России в Керченском проливе, вторглись в территориальные воды нашей страны, опасно маневрировали и игнорировали законные требования Погранслужбы ФСБ РФ остановиться. В результате корабли были задержаны, моряки - арестованы. Москва назвала произошедшее однозначной провокацией.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

Загрузка...


96
Источник
Похожие новости
17 февраля 2019, 17:39
Трамп выводит террористов-европейцев "из-под удара": В Совфеде отреагировали на угрозу США отпустить 800 боевиков ИГ
18 февраля 2019, 09:54
Русские журналисты обвинили Порошенко в пренебрежении свободой слова
18 февраля 2019, 00:09
Премьер Польши обиделся на Нетаньяху, обвинившего поляков в сотрудничестве с нацистами - СМИ
Загрузка...
18 февраля 2019, 13:09
"Северному потоку - 2" готовят пустые трубы, но у "Газпрома" уже есть запасной план - СМИ
18 февраля 2019, 00:09
Путин и Эрдоган дадут старт российско-турецкому Году культуры и туризма в апреле - Ушаков
18 февраля 2019, 13:09
Пушков рассказал о закулисных разговорах Мюнхенской конференции в поддержку России
Загрузка...
Новости партнеров

 
Выбор дня
18 февраля 2019, 00:09
«Не проявляют никакого интереса»: Волкер жалуется на Москву
18 февраля 2019, 00:09
Сначала собянинскими экскаваторами уничтожили торговлю, а теперь захотели вернуть?
18 февраля 2019, 06:39
«Боль Порошенко»: Прокомментировали в Сети проникновенную речь Меркель о российском г...
18 февраля 2019, 06:39
Британия попала в сложную ситуацию после требования Трампа - принять у себя сотни иги...
18 февраля 2019, 00:09
Курды дожали ИГИЛ*. И сами оказались над пропастью
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
14 февраля 2019, 21:24
Рано или поздно у Москвы кончится терпение: Декан МГУ предсказал Украине грузинский сценарий
15 февраля 2019, 10:09
«Держите по пакетику»: как в Ростове-на-Дону полицейские заставляли граждан признаваться в хранении наркотиков
13 февраля 2019, 09:39
"Только конкретные факты": Небензя и представитель ОБСЕ поставили на место завравшегося украинского постпреда
15 февраля 2019, 23:24
Порошенко устраняет Тимошенко
15 февраля 2019, 00:39
В США рискнули спровоцировать русскую "Булаву" засекреченной ракетой - СМИ
15 февраля 2019, 16:54
Дамаск, наплевав на Москву, вторгся в Идлиб
14 февраля 2019, 05:09
"Требуем немедленного доступа к нашим гражданам": Вместо благодарности за спасение пилотов, МИД Молдавии вручил российскому послу ноту протеста
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.