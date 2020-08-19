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После проведения гуманитарной акции: российский генерал-майор погиб при взрыве СВУ в Сирии
19 августа 2020, 00:10 • 14 • В мире
Генерал-майор российских Вооружённых сил погиб при срабатывании самодельного взрывного устройства в Сирии, сообщили в Минобороны РФ. Ещё двое военнослужащих получили ранения. Инцидент произошёл при возвращении автоколонны российских военных после проведения гуманитарной акции в 15 км от Дейр эз-Зора.
AFP © Delil Souleiman
В Сирии в результате срабатывания самодельного взрывного устройства погиб генерал-майор российских Вооружённых сил, ещё двое военнослужащих получили ранения. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.
По информации ведомства, инцидент произошёл во время возвращения автоколонны российских военных после проведения гуманитарной акции в 15 км от города Дейр эз-Зор. На обочине дороги сработало СВУ.
В ведомстве отметили, что окажут семье погибшего всю необходимую помощь и поддержку. Министр обороны РФ Сергей Шойгу представил погибшего офицера к госнаграде посмертно. Подробностей о его личности не сообщается.
Это первый случай смерти высокопоставленного российского офицера в Сирии с 2017 года. Тогда в САР погиб генерал-лейтенант ВС РФ Валерий Асапов. Он попал под миномётный обстрел террористов «Исламского государства»*.
Согласно сообщению Минобороны, старший группы российских военных советников генерал-лейтенант Асапов находился на командном пункте сирийских войск, оказывая помощь сирийским командирам в управлении операцией по освобождению Дейр эз-Зора.
Асапов посмертно был удостоен звания Героя Российской Федерации.
Ситуация в Сирии
В Центре примирения враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии накануне сообщили, что боевики террористической группировки «Джабхат ан-Нусра»** обстреляли населённые пункты в сирийской провинции Алеппо.
По данным ЦПВС, зафиксировано три обстрела населённых пунктов Мизназ, Урум-эс-Сугра, Урум-эль-Кубра в провинции Алеппо. Тогда же в центре сообщили, что подразделения российской военной полиции продолжили патрулирование по нескольким маршрутам в провинциях Ракка, Хасеке и Дейр-эз-Зор.
За неделю до этих событий ЦПВС сообщил о семи обстрелах населённых пунктов в сирийских провинциях Алеппо, Идлиб и Латакия в течение суток. За несколько дней до этого боевики предприняли попытки атаковать российскую базу Хмеймим при помощи беспилотных летательных аппаратов и реактивных систем залпового огня увеличенной дальности.
В начале августа боевики террористической группировки «Джабхат ан-Нусра» также попытались прорвать позиции сирийской армии в зоне деэскалации Идлиб. В ходе этих событий были потери со стороны сирийских военных.
Вместе с тем сообщалось, что все атаки боевиков отражены, им нанесён «значительный урон в живой силе и технике».
Отметим, что в июле 2020 года при патрулировании в Сирии трое российских военных получили лёгкие ранения в результате приведения в действие самодельного взрывного устройства. Согласно сообщению ЦПВС, никто из военных не погиб. ЦПВС сообщил, что боевики подорвали фугас на пути следования колонны российских и турецких военнослужащих, которые совместно патрулировали трассу М4 в провинции Идлиб.
В результате взрыва повреждения получили бронетранспортёр российской военной полиции и турецкий бронеавтомобиль. Трое российских военнослужащих и члены экипажа турецкой машины получили ранения, их всех оперативно эвакуировали.
Ещё один аналогичный инцидент произошёл в июне. На маршруте движения российско-турецкого патруля в сирийском Идлибе взорвалась бомба. Бронетранспортёр ВС РФ получил незначительные повреждения.
Как пояснили тогда в российском Министерстве обороны, боевики предприняли попытку проведения террористического акта с целью сорвать мониторинг обстановки вдоль сирийской трассы М4.
Напомним, что в 2011 году в Сирии начался внутриполитический кризис, который перерос в вооружённое противостояние правительственных войск и противников действующей власти.
В сложившейся ситуации активизировались террористические организации, в том числе «Исламское государство». С 2015 года Россия по просьбе официальных сирийских властей оказывает военную и иную помощь Сирии в борьбе с терроризмом и в восстановлении страны. За это время правительству САР удалось вернуть под контроль более 90% территории государства.
* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.
** «Джабхат ан-Нусра» («Хайат Тахрир аш-Шам», «Джабхат Фатх аш-Шам», «Фронт ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.
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