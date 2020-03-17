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После провала в ООН Любовь Соболь решила стать депутатом Госдумы
17 марта 2020, 20:35 • 28 • Политика
Юрист ФБК и сторонница оппозиционера Алексея Навального заявила о своем желании баллотироваться на выборах в Госдуму. Ранее активистка повеселила соцсети своим английским во время выступления на саммите по правам человека в ООН. Некоторые интернет-пользователи даже ужаснулись произношению Соболь.
Активистка Любовь Соболь, которая не смогла собрать нужного количества подписей для выборов в Мосгордуму в прошлом году, намерена попробовать свои силы выше – попытаться избраться в Госдуму.
О своем желании баллотироваться на будущих выборах в нижнюю палату парламента она заявила в своём видеообращении. По её словам, лучшим несогласием с поправками в Конституцию будет голосование против "Единой России" в Госдуме.
"Ближайшие важные выборы пройдут в 2021 году, я собираюсь на них не только выдвинуться, но и победить", - провозгласила она в обращении на Youtube.
Правда, в памяти граждан смешной эпизод из деятельности Любови Соболь, когда она буквально опозорилась в ООН.
Выступая в Женеве на саммите по правам человека ООН, Соболь повеселила подписчиков своим ужасным английским. На кадрах с мероприятия запечатлено, как Соболь зачитывает текст, запинаясь и плохо выговаривая многие слова.
"Похоже, как ученик на уроке английского читает, едва изучив алфавит", - шутил тогда пользователь Twitter под ником ZloyRobot.
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