После провала в ООН Любовь Соболь решила стать депутатом Госдумы

Активистка Любовь Соболь, которая не смогла собрать нужного количества подписей для выборов в Мосгордуму в прошлом году, намерена попробовать свои силы выше – попытаться избраться в Госдуму.

О своем желании баллотироваться на будущих выборах в нижнюю палату парламента она заявила в своём видеообращении. По её словам, лучшим несогласием с поправками в Конституцию будет голосование против "Единой России" в Госдуме.

"Ближайшие важные выборы пройдут в 2021 году, я собираюсь на них не только выдвинуться, но и победить", - провозгласила она в обращении на Youtube.

Правда, в памяти граждан смешной эпизод из деятельности Любови Соболь, когда она буквально опозорилась в ООН.

Выступая в Женеве на саммите по правам человека ООН, Соболь повеселила подписчиков своим ужасным английским. На кадрах с мероприятия запечатлено, как Соболь зачитывает текст, запинаясь и плохо выговаривая многие слова.

"Похоже, как ученик на уроке английского читает, едва изучив алфавит", - шутил тогда пользователь Twitter под ником ZloyRobot.