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После провала украинского президента в США Кличко призвал немцев ужесточить санкции против РФ
05 сентября 2021, 18:50 • 158 • Политика
Добиться этого от американцев Зеленскому не удалось
Киевский мэр Виталий Кличко заявил в ходе поездки в Германию, что нужно сохранить и даже ужесточить рестрикции против России. Речь идет о "Северном потоке – 2", который достоят в ближайшее время. Кличко заявил, что сделать это необходимо в случае, если Москва будет давить на Киев, используя газопровод.
Громкое заявление градоначальник сделал, общаясь с главой партии ХДС/ХСС Армином Лашетом. Не преминул Кличко повторить и мантру об опасности "Северного потока – 2".
"Поэтому, однозначно, должны быть предохранительные механизмы", – отметил Кличко. Его слова приводятся на сайте партии "Удар".
Ранее украинский генерал призвал "Нафтогаз" договариваться с "Газпромом", отбросив в сторону политику. Ибо покупать у других стран газ страна не в состоянии. И если переговоры с Россией провалятся, жителям Незалежной придется переходить на солому и уголь в качестве топлива либо замерзнуть. Впрочем, углем страна тоже не богата, констатировал он.
Ранее о провальном визите президента Украины Владимира Зеленского в США высказался его предшественник Петр Порошенко. Он заявил, что поездка была безрезультатной, а вопрос о санкциях против России даже не поднимался.
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